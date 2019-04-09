夜店遭強吻「下體磨蹭」！21歲正妹嚇壞放聲尖叫　土耳其男辯：她看到蟲

▲土耳其男夜店強吻女子，還辯稱對方尖叫求救是因為「看到蟲」。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／台南報導

一名來自土耳其的賴姓男子在夜店喝酒時見到一名身材姣好的女子，竟趁著酒意尾隨對方進入廁所強吻脖子，還強摸臀部，甚至用下體磨蹭，女子當場嚇壞放聲尖叫才因此獲救。事後女子到警局報案，但賴男矢口否認犯案，還辯稱女子是看到蟲才尖叫，而法官審理時調查相關事證，認定賴男涉強制猥褻，判他10個月有期徒刑、予緩刑5年，期間須接受保護管束，並且提供100小時的義務勞務。

判決書指出，賴男2017年7月23日凌晨在嘉義一間夜店飲酒，期間看上一名身材姣好年僅21歲的女子，酒過三巡後，竟趁著女子前往廁所時尾隨在後，還將她推擠進入廁所並鎖上門，隨後對著女子強吻、強摸臀部，還以下體貼住對方不斷磨蹭。

期間，女子不斷反抗並打開廁所門想要逃出，但隨後又被賴男關上，還把她強拉至廁所最內側持續強吻，女子因此放聲尖叫，直到女子友人聽見呼救聲敲門詢問後，賴男才停手並走出廁所，女子友人隨即包圍而上詢問發生何事，賴男還因此險遭圍毆，所幸夜店老闆出面勸阻，賴男才得以離去。

然而，女子當下覺得噁心，便直接清洗被親吻過的部位，沒有想到要驗DNA，但事後仍不甘受辱報警處理，但賴男到案後竟辯稱，是女子跟著他進入廁所，且會尖叫是因為看到蟲，矢口否認有對女子猥褻。

女子友人也到庭作證表示，案發當時女子先進入廁所，隨後賴男就跟著進去，當下他察覺有異，便在廁所外聽，沒想到卻聽到女子尖叫，他便開門查探，隨後就看到賴男強壓著女子。

台南高分院調查相關事證後認定賴男對女子強制猥褻，但因他事後有向女子寫悔過書致歉並賠償，法官因此判他10個月有期徒刑、給予緩刑5年，而期間還須接受保護管束，並且提供100小時的義務勞務。全案可上訴。

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