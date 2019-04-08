執法利器再升級　海巡署新造35噸艇8日開工　

▲海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇，將大幅提升沿近海查緝走私與救生救難執勤效能。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署艦隊分署謝慶欽分署長及中信造船股份有限公司韓碧祥董事長等人，8日上午在中信高鼎廠主持「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第1艘巡防艇開工祈福儀式，預計年底交船，未來將大幅提升沿近海查緝走私與救生救難執勤效能。

▲▼海巡署艦隊分署謝慶欽分署長及中信造船股份有限公司韓碧祥董事長等人今早，主持35噸級巡防艇52艘統包採購案第1艘巡防艇開工祈福儀式。

行政院於2017年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃於20182027年新建141艘各式海巡艦艇，其中35噸級巡防艇經海巡署艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業之內、外部評選委員，採最有利標，評選中信公司承攬該案，並依採購契約舉行「35噸級巡防艇52艘統包採購案」首艘開工典禮。

該型艇規劃設計船長約22.35米、船寬約5.12米、最大航速可達45節以上。並強化語音數據及影像監控性能，讓巡防艇於執勤過程能作為信號基地台的跳展頻台，將資訊即時傳送至海上艦艇與隊部勤指中心，以利及時掌握現場局勢，迅速擬定因應策略，有效達成任務。

海巡署艦隊分署表示，今天開工的35噸級巡防艇，預計今年12月初前交船，具備船速快、吃水淺與操縱靈活的特性，將大幅提升沿近海查緝走私與救生救難執勤效能。