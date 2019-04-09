影／「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

▲台大分屍案父母不起訴，黃女家屬掩面痛哭無法接受。（圖／翻攝東森新聞）

突發中心／新北報導

台大黃姓女學生遭健身教練男友朱峻穎大卸16塊分屍殺害，而事後朱男畏罪自殺身亡，檢方正式處分不起訴，至於他的父母疑似知情、協助搬運遺體涉殺人罪嫌部分，檢方認為無積極證據，因此也將2人以不起訴處分。黃女父親在獲悉此結果後相當無法接受，崩潰痛哭「他的父母一定知情！」並表示會再議，要還給女兒一個公道。

朱峻穎2018年5月20日與黃女在板橋的住處發生嚴重爭執，朱男竟以鈍器敲暈黃女，隨後再將其拖往住處浴室，將其頭髮全剃光，並以開山刀肢解分屍，一共分裝成7袋埋藏於社區的花圃中，朱男事後自知無法再躲，選擇以童軍繩在鐵窗處上吊身亡，而朱男的父親趕到上吊現場時，曾對屍體說「早就叫你勇敢面對，為什麼你要選擇這條路」，因此懷疑朱男父母早已知情。

▲黃女父親決定再議，一定要還女兒公道。（圖／翻攝東森新聞）

然而，檢方認定無積極證據， 8日將朱男父母以不起訴處分，對此，黃女父親當場痛哭失聲表示，這一年來他們無法踏出家門，也無法與人對談，每天都在問「為何女兒回不來」，但最後卻獲得這樣的結果，實在無法接受。

黃父指控，朱男父母是滅證棄屍的共犯，但他們卻說是因為兒子與女友分手心情不好，才到兒子住處幫忙打包，而檢警也到朱男父母桃園住處搜索，卻沒有實質證據，難以認定他們涉案，因此不起訴。黃父痛斥「我絕對不相信他們不知情」，決定聲請再議，一定要還女兒一個公道。

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