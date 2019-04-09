垃圾車擦撞單車婦　她下一秒慘摔...頭險遭輾畫面曝光！

記者洪靖宜／高雄報導

一名68歲老婦人晚間騎腳踏車出門經過一部垃圾車時，遭路邊起步的垃圾車擦撞倒地，摔落之際，頭部驚險地和左後車輪擦身而過，所幸逃過一劫僅手部輕傷不願就醫，畫面一曝光，讓人覺得超驚險！

▲老婦人遭垃圾車擦撞整個人摔倒在地，差點就被輪子輾過。（圖／記者洪靖宜攝）

▲老婦人遭垃圾車擦撞整個人摔倒在地。（圖／記者洪靖宜攝）

家住小港區的蔡姓老婦人1日晚間9點多騎腳踏車出門，行經漢民路時，見前方一部由潘姓男子駕駛的垃圾車臨停路邊收垃圾，一路走走停停，蔡婦遂車道中線閃避，打算從垃圾車的左側通過。沒想到車子也剛好要前進，蔡婦就遭左側車身擦撞，連人帶車重摔在地，頭部更差點被車子輾過，驚悚畫面讓人捏了把冷汗。

潘姓司機驚覺急忙停車查看，所幸蔡婦只有手腳擦傷，救護車到場對蔡婦進行簡單包紮後，幸運逃過一劫的蔡婦婉拒就醫。

▲老婦人騎乘的單車。（圖／記者洪靖宜攝）

事後警方對潘姓司機和蔡姓婦人實施酒試，雙方皆未酒駕。因蔡婦尚未提出傷害告訴，警方先就垃圾車執行勤務肇事部分，依《道路交通安全規則》第113條公務車輛執行任務，臨停或停車地點不受限制；與第94條第3項規定，車駕駛人應保持兩車併行安全之間隔，送交通大隊交安組釐清路權。若蔡婦提告請求國賠，將由法院審理調查垃圾車司機是否有過失之責。

▲垃圾車駕駛發現撞到人立刻下車查看。（圖／記者洪靖宜攝）