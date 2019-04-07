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長征200海浬航行40小時　海巡破3.2億元漁船毒品案

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▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣翻攝）

記者賴君欣／高雄報導

為阻斷春吶毒品來源，海巡署偵防分署高雄查緝隊與相關單位聯手組成專案小組，於4月4日出發前往高雄西南方約200海浬處進行攔查，經40小時的航行後，終於在4月6日緝獲旗津籍漁船及臺籍許姓嫌犯等2人到案，全案共緝獲第三級毒品愷他命計14袋，共320公斤，市價高達新臺幣3億2千萬元，是今年最大宗的漁船走私。

▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣翻攝）

專案小組接獲情資，國內毒梟看到春吶有龐大商機，準備趁機大撈一筆，經海巡署偵防分署及新北市政府警察局永和分局等單位分析篩選可疑目標，並對犯嫌長期監控蒐證，4月4日專案人員見時機成熟，便出海前往攔查，經40小時的長征，終於在在高雄西南方約200海浬處查獲漁船走私毒品愷他命約320公斤，市價高達新臺幣3億2千萬元。

▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲長征200海浬　航行40小時　查獲320公斤愷他命 　海巡署破今年最大宗漁船走私毒品案。（圖／記者賴君欣攝）

愷他命（英文： Ketamine俗稱K仔; 為非巴比妥鹽類之麻醉劑，屬一種中樞神經抑制劑）是一種用於人或動物麻醉之速效、全身性麻醉劑，會使病人產生與現實環境解離的麻醉作用，國內列為第三級毒品，依「毒品危害防制條例」，進行運輸最重可判處七年以上期徒刑，但因售價較低、能迅速影響中樞神經，且使用年齡層落於青少年及中壯年之間，至今仍為多國常見走私毒品。此次查獲愷他命320公斤，可供應約64萬人次吸食，如果流入市面，將對台灣社會造成不小的危害。

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關鍵字：海巡署,漁船,走私,愷他命,毒品,長征

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