　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者唐詠絮／彰化報導

「有小孩被噴到辣椒水了」！大甲媽祖9日凌晨走進彰化市民生地下道路段，在警力重重佈署下，一度平和理性，但就在長興街口處，接轎陣頭互相嗆聲，還往空中丟寶特瓶、潑灑辣椒水一度殃及小孩，被潑灑到辣椒水的小幼童，被家人抱著眼睛一直緊閉，所幸一旁有民眾協助開道趕緊離開現場。

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜民眾及小孩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜民眾及小孩，1名男性民眾趕緊拿出水洗眼睛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜民眾及小孩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜小孩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據警方指出，大甲媽祖鑾轎遶境行經彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭民眾發生推擠衝突，造成場面紊亂，在衝突過程中，有3名酒醉民眾見《中天》記者手持攝影機拍攝，情緒激動揮重拳毆打記者及攝影機，造成記者及員警手腳受傷，也將推擠記者致受傷犯嫌3名查緝到案。

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，中天記者被爆打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此次民眾推擠造成現場偵查隊長鐘振邦、偵查佐林志宏、保安警察隊警員許銘華等人均遭辣椒水噴濺，鹿港分局第一組警員何宗益眼鏡破裂、腳部受傷，全部掛彩。

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

顏清標在扛轎時一再重申，「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，但沒想到就在過民生地下道，還是發生暴力事件。網友紛紛對此議論紛紛，「為何一定要搶轎」，讓一個神聖的宗教盛事，演變成為鬥毆衝突，想來媽祖娘娘也不樂見。

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

【其他新聞】

大甲媽搶轎遭圍毆中天記者提告傷害　現場狂飆「呼死啦」警帶回20人

大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

ET快訊
誰敢質疑我回娘家掃墓就嗆爆！人妻「與墓對話內容」引淚崩
人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？鄰居狠打臉
北漂女孩賺36K不夠用！網友抓致命開銷「活該月光」

關鍵字：大甲媽祖,鬥毆,辣椒水,中天記者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

引擎冒煙「差點沒嚇死」　港龍乘客：剛起飛就感受不正常晃動

別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

朱立倫「早就想來跟媽祖遶境」　熱情信徒爭相合照喊「總統好」

網酸「年度大甲盃」開打！媽祖遶境陣頭搶鑾轎鬥毆...至少3起了

「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　場主：都燒光了

大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

快訊／北市內湖鐵皮屋突冒火濃黑煙四竄　1男嗆傷送醫

拖板車載挖土機未注意「限高」　KO人行陸橋險斷2半...

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

快訊／北市內湖鐵皮屋突冒火濃黑煙四竄　1男嗆傷送醫

拖板車載挖土機未注意「限高」　KO人行陸橋險斷2半...

垃圾車擦撞單車婦　她下一秒慘摔...頭險遭輾畫面曝光！

逃避遲到扣薪300！超商副店長找工讀生「假打卡」　反被告詐欺

人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

寶雅舔腳趾噁男3年前也犯過！　樓梯間抓女童狂吻小腿

遭控單手脫緊身牛仔褲、內衣性侵　男同事傻眼：她有配合把腳背打直

涉假訂單詐貸10億元　泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見

大甲媽搶轎遭圍毆中天記者提告傷害　現場狂飆「呼死啦」警帶回20人

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

左側腹股溝拉傷　道奇柳賢振2局突然傷退

國民兩黨總統人選都難產　盧秀燕：初選過程保持風度才重要

白內障手術後「眼睛澀澀看不清楚」　竟是乾眼症被誘發

「難道義哥臭了嗎」吳敦義臉書自嘲為己叫屈

「2020台北燈節」選址曝光！東西區門戶串聯活化周邊人氣

魏應充砲轟衛福部油品檢測做偽證　魏：衛福部長出來面對

別把愛情當工作　職場女強人的這些優勢，卻在感情成為劣勢

2019年中古車市場前景不樂觀　車商轉換方式尋求銷售突破點

羅斯今夏未必續留灰狼　將聽取各隊報價再做決定

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

社會熱門新聞

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講..

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：..

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

單手脫緊身牛仔褲性侵？法官打臉

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　警逮..

開車自撞瞬間斷兩半！27歲男慘..

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾..

2煞持球棒狂砸　新北市議員金中..

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

性侵兄弟女友掰她沒尖叫　鄰居打..

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面..

更多熱門

相關新聞

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　警逮20人

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動8日深夜11時50分在彰化民生地下道發生角頭搶轎鬥毆，《中天》陳姓記者遭十多人亂拳圍毆，警察見狀也忍不住驚呼「根本就是往死裡踹」，他事後被送往秀傳醫院急診救治，後續將會對出手打人的人提告傷害。警方9日凌晨已帶回20名相關人士，其中3人坦承動手毆打，詳細的情況則要等待偵訊結束後才能釐清。

標哥被推巴頭真相　讓身障者鑽神轎底

隨媽祖遶境　煙霧繚繞3招護鼻子氣管

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

大甲媽祖進彰化　顏清標還被巴頭

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面