大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

記者唐詠絮／彰化報導

「有小孩被噴到辣椒水了」！大甲媽祖9日凌晨走進彰化市民生地下道路段，在警力重重佈署下，一度平和理性，但就在長興街口處，接轎陣頭互相嗆聲，還往空中丟寶特瓶、潑灑辣椒水一度殃及小孩，被潑灑到辣椒水的小幼童，被家人抱著眼睛一直緊閉，所幸一旁有民眾協助開道趕緊離開現場。

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜民眾及小孩，1名男性民眾趕緊拿出水洗眼睛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，有民眾趁機朝空中噴辣椒水，殃及無辜小孩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據警方指出，大甲媽祖鑾轎遶境行經彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭民眾發生推擠衝突，造成場面紊亂，在衝突過程中，有3名酒醉民眾見《中天》記者手持攝影機拍攝，情緒激動揮重拳毆打記者及攝影機，造成記者及員警手腳受傷，也將推擠記者致受傷犯嫌3名查緝到案。

▲大甲媽鑾駕過民生地下道，中天記者被爆打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此次民眾推擠造成現場偵查隊長鐘振邦、偵查佐林志宏、保安警察隊警員許銘華等人均遭辣椒水噴濺，鹿港分局第一組警員何宗益眼鏡破裂、腳部受傷，全部掛彩。

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

顏清標在扛轎時一再重申，「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，但沒想到就在過民生地下道，還是發生暴力事件。網友紛紛對此議論紛紛，「為何一定要搶轎」，讓一個神聖的宗教盛事，演變成為鬥毆衝突，想來媽祖娘娘也不樂見。

▲警方逮捕到鬥毆滋事的嫌犯。（圖／彰化縣警局提供）

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