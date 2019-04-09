　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

普悠瑪ATP「從驗收到操作都有缺失」　將追究承辦人刑責

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 普悠瑪翻覆 現場直擊 。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆案，檢察官將一併追究採購驗收人員是否涉及業務過失致死最罪。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

記者劉昌松／台北報導

台鐵普悠瑪列車6432次列車在2018年10月發生翻覆意外，釀成18死事故，台北地檢署偵辦普悠瑪號上的ATP遠端監視系統採購疑涉不法案，認為其中施工、驗收、監督等環節卻有缺失，但因ATP是列車翻覆的關鍵原因，經協調後，本案相關承辦人的刑責追究，將併同追究尤姓司機業務過失致死案的宜蘭地檢署偵辦。

▲▼ 普悠瑪翻覆　22日現場大景 。（圖／記者張君豪攝）

▲普悠瑪翻覆案導致4四200多人輕重傷。（圖為資料照／記者張君豪攝）

行政院事故調查小組日前公布普悠瑪翻車原因，其中被視為最關鍵的ATP的遠端監視系統部分，製造商日車公司曾坦承設計有疏失，ATP遠端監視功能用配線，並未連接到行車調度中心的無線電話系統。

而當初協助驗收的第三方獨立驗證單位勞氏公司，在又沒有發現問題，且沒有將ATP遠端監控系統列入驗收項目，台鐵收到維修手冊，針對同一個東西，卻出現很多不同的用詞，也導致司機員、調度員在對話中有誤差，維修時也可能造成誤解錯誤。

▲▼ 普悠瑪翻覆。（圖／翻攝畫面）

▲普悠瑪翻覆現場畫面讓人驚駭。（圖為資料照／翻攝畫面）

台北地檢署則在9日發布新聞稿指出，經與調查局北機站、廉政署召開多次專案會議，根據相關卷證、證詞，ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失，但因偵辦翻車意外究責的宜蘭地檢署認為，ATP遠端監視系統也是事故原因調查的重點，經協調後，北檢將採購驗收部分呈請高檢署，核轉臺灣宜蘭地方檢察署併同偵辦，追究相關人員是否要負業務過失致死等刑責。

檢廉調在本案中，共計調取相關標案採購驗收資料（含招標文件3宗、契約規範15宗、驗收紀錄7宗）、測試計畫書1件、測試程序書184件、監造檢驗報告11件、測試報告書856件、驗收測試錄影檔（存錄容量2TB硬碟2顆）、相關函文暨文件286件，並至調車廠、綜合調度所現地會勘，及傳訊65人次，勾稽清查50人次資金明細及大額通貨、外匯收支等資料計644筆。

【其他新聞】

曾告倒「新店戰神」　他追撞3車爆衝突還打警察

聯電宣明智兒子婚變6年分5波告妻40案　律師涉濫訴移送懲戒

涉假訂單詐貸10億元　泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見

ET快訊
快訊／鼓勵「蔡賴配」？蔡英文：黨進入競爭大選沒贏過
全家超狂！郵局便利包24hrs可寄「店到宅」　比店到店更便宜
《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出
果粉快更新！LINE對話「截圖新招」4步驟　超長對話也可以
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：普悠瑪,翻覆,ATP,業務過失致死,宜蘭檢署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

引擎冒煙「差點沒嚇死」　港龍乘客：剛起飛就感受不正常晃動

別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

朱立倫「早就想來跟媽祖遶境」　熱情信徒爭相合照喊「總統好」

網酸「年度大甲盃」開打！媽祖遶境陣頭搶鑾轎鬥毆...至少3起了

「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　場主：都燒光了

快訊／北市萬華女警清槍不慎　走火誤擊左小腿中彈送醫

「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

機車急煞害貨車「失控撞2車」翻覆　駕駛噴飛車外！

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

快訊／北市萬華女警清槍不慎　走火誤擊左小腿中彈送醫

「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

機車急煞害貨車「失控撞2車」翻覆　駕駛噴飛車外！

誆投資比特幣「1日獲利破百萬」　4天吸金1.4億就崩盤

向大陸漁船約定每月索賄百萬元　前海巡分隊長判刑定讞

遇警盤查慌張露餡　背包搜出針筒...他鬼扯阿嬤用的

史上最大偽鈔案！5億日幣從大陸搭機闖關　半數流入市面

帶鎖匠開酒店妹房門！他想「偷裝針孔」被逮瞎扯：了解房間擺設

夜店遭強吻「下體磨蹭」！21歲正妹嚇壞放聲尖叫　土耳其男辯：她看到蟲

大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

華為旗艦機P30系列備貨潮　鴻海富士康迎大單進補

毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」

遛狗「天降一桶水」！　2樓婦跳針狂罵…一句話惹怒網：我也不想吞

快訊／北市萬華女警清槍不慎　走火誤擊左小腿中彈送醫

為了孩子「廢核再生公投」連署起跑　以核養綠中箭被指在詐騙

現任優先？賴清德禮讓3%？蔡英文否認：全都沒提到

最高可省萬元！政府4大補助領完還能減稅　一張圖秒懂不求人

快訊／46名綠委護航李進勇掌中選會　藍委提案要阿扁關回中監

頻拱韓國瑜選2020　王世堅遭酸「錯把天敵當天菜」

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死　獸醫：過程漫長痛苦

社會熱門新聞

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講..

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：..

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

單手脫緊身牛仔褲性侵？法官打臉

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　警逮..

開車自撞瞬間斷兩半！27歲男慘..

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾..

性侵兄弟女友掰她沒尖叫　鄰居打..

2煞持球棒狂砸　新北市議員金中..

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面..

更多熱門

相關新聞

普悠瑪翻覆最新懲處擴大！逾20人受罰

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今事隔逾5個月，先前交通部長林佳龍因不滿事故調查報告中，前三任台鐵局長究責卻僅記大過，要求退回處理。據了解，最新懲處名單中，相關人事懲處從17人增加至20多人，另外，司機員尤振仲也首度納入名單中。對此，交通部長林佳龍辦公室回應，公文尚未到部長室，還不算定案。

挖土機側翻　嬤帶5歲孫遇險昏迷

蝶戀花另起爐灶　周繼弘：我只是司機

飛安會轉型運安會！　主掌水陸空重大事故

社區學校合作彩繪　罹難老師畫作回春

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面