普悠瑪ATP「從驗收到操作都有缺失」　將追究承辦人刑責

▲普悠瑪翻覆案，檢察官將一併追究採購驗收人員是否涉及業務過失致死最罪。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

記者劉昌松／台北報導

台鐵普悠瑪列車6432次列車在2018年10月發生翻覆意外，釀成18死事故，台北地檢署偵辦普悠瑪號上的ATP遠端監視系統採購疑涉不法案，認為其中施工、驗收、監督等環節卻有缺失，但因ATP是列車翻覆的關鍵原因，經協調後，本案相關承辦人的刑責追究，將併同追究尤姓司機業務過失致死案的宜蘭地檢署偵辦。

▲普悠瑪翻覆案導致4四200多人輕重傷。（圖為資料照／記者張君豪攝）

行政院事故調查小組日前公布普悠瑪翻車原因，其中被視為最關鍵的ATP的遠端監視系統部分，製造商日車公司曾坦承設計有疏失，ATP遠端監視功能用配線，並未連接到行車調度中心的無線電話系統。

而當初協助驗收的第三方獨立驗證單位勞氏公司，在又沒有發現問題，且沒有將ATP遠端監控系統列入驗收項目，台鐵收到維修手冊，針對同一個東西，卻出現很多不同的用詞，也導致司機員、調度員在對話中有誤差，維修時也可能造成誤解錯誤。

▲普悠瑪翻覆現場畫面讓人驚駭。（圖為資料照／翻攝畫面）

台北地檢署則在9日發布新聞稿指出，經與調查局北機站、廉政署召開多次專案會議，根據相關卷證、證詞，ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失，但因偵辦翻車意外究責的宜蘭地檢署認為，ATP遠端監視系統也是事故原因調查的重點，經協調後，北檢將採購驗收部分呈請高檢署，核轉臺灣宜蘭地方檢察署併同偵辦，追究相關人員是否要負業務過失致死等刑責。

檢廉調在本案中，共計調取相關標案採購驗收資料（含招標文件3宗、契約規範15宗、驗收紀錄7宗）、測試計畫書1件、測試程序書184件、監造檢驗報告11件、測試報告書856件、驗收測試錄影檔（存錄容量2TB硬碟2顆）、相關函文暨文件286件，並至調車廠、綜合調度所現地會勘，及傳訊65人次，勾稽清查50人次資金明細及大額通貨、外匯收支等資料計644筆。

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