史上最大偽鈔案！5億日幣從大陸搭機闖關　半數流入市面

▲北檢指揮海巡署查獲台灣史上最大宗偽幣。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、楊佩琪／台北報導

台北地檢署指揮海巡署台北查緝隊查獲歷年最大宗走私偽造日弊案，發現陳姓嫌犯在2012年間，從大陸地區搭機夾帶了5萬張面額為1萬日圓的偽幣進口，其中半數以美金630萬元賣掉，剩下的留在身邊，檢警本月搜索陳的住處，查扣兜售剩餘的2萬2879張，換算面額高達新台幣6400萬元，檢察官已經聲押陳嫌獲准，將持續追查偽幣來源。

這次執法單位查扣的萬元面額日幣，是聖德太子版本，背面是鳳凰圖，為日本戰後首度發行的萬元紙幣，真品由日本銀行於西元1958年12月1日起至1986年1月4日止所印製發行，目前已經終止發行，但在市面上仍可流通使用。

▲這次查扣的假日幣是已經停止發行的聖德太子版本。（圖／記者劉昌松翻攝）

而陳嫌是在2012年9月21日時，從大陸地區搭乘四川航空，夾帶5萬張面額均為1萬日圓之偽造日幣私運進口，旋將其中半數即2萬5000張偽幣，以美金630萬元出售，其餘2萬5000張藏放在住處，之後疑似自行或託人在台、日四處兜售牟利。

台北地檢署4月2日指揮海巡署，會同財政部關務署、台北市警北投與萬華分局等機關，搜索陳嫌住處，當場查扣數量高達2萬2879張，面額合計2億2879萬日圓的剩餘偽幣，換算新台幣為6400萬元，以及陳嫌與人交易時的買賣貨幣協議書等物後，依涉犯《懲治走私條例》及《刑法》意圖供行使而收集或交付偽造有價證券罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押陳嫌獲准，並將擴大偵辦，徹查偽幣上游來源。

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