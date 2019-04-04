水電工混跡江湖招惹天道盟　他隨帶金牛座915手槍準備拼命

▲警方查獲林嫌持有1把改造金牛座915手槍、槍管1枝及子彈5發。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

海巡署新竹查緝隊4月1日會同新竹市警2分局幹探，持搜索票到竹東鎮一處民宅搜索，順利查獲林姓嫌犯持有1把改造金牛座915手槍、槍管及子彈。嫌犯雖供稱，為防天道盟的仇家前來尋仇，才買改造手槍自保，警方仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送新竹地方檢察署偵辦。

查緝隊指出，林嫌有殺人、槍砲及毒品等前科，因槍砲毒品案重罪服刑10年。2014年出獄後他到職訓局受訓考取水電丙級技術士執照，在工地從事水電配管工作，月入約新臺幣3萬餘元，賺錢養家。

只是林嫌未痛改前非、踏實工作照顧年邁親人，出獄後仍混跡江湖，與同夥持續吸毒，近期因與天道盟太陽會成員因買車，發生口角，甚至還發生街頭打架衝突。

林嫌為防天道盟前來復仇，自行買了1把改造金牛座手槍及子彈自保。2018年8月查緝隊獲報查緝毒品案時，查獲林嫌持有改造手槍，但經鑑驗那把槍不具殺傷力未成案，讓他躲過一劫。不過專案小組鍥而不捨持續偵辦，經日前確認線情後，持搜索票順利查獲上改造槍枝及子彈。

新竹查緝隊積極落實政府打擊槍枝、毒品犯罪決心，此次有效掌握情資及警方通力配合之下，順利破獲非法改造槍彈案件，及時遏止槍枝流入不法分子危害社會之。海巡署將持續加強槍彈、毒品查緝工作，以有效打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」免費報案電話檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。