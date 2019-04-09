私梟利用澎湖花火節快艇走私　海巡「海陸包抄」查獲菸品

▲私梟利用漁船走私菸品，9日凌晨被海巡署偵防分署澎湖查緝隊等單位查獲。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署澎湖查緝隊於日前接獲情資，指不肖走私業者利用澎湖花火節在即，企圖以觀光旅遊遊艇接駁走私香菸進入澎湖後，轉運台灣販售圖利，會同相同單位組成専案小組查緝，9日凌晨，查獲吉貝春號漁船涉嫌走私TROKADERO品牌菸品135箱，市價300多萬元。

▲▼私梟澎湖走私菸品被查獲。

海巡署偵防分署澎湖查緝隊日前接獲情資，指澎湖觀光旺季即將來臨，有不肖走私業者利用澎湖花火節在即，企圖以觀光旅遊遊艇接駁走私香菸進入澎湖後，轉運台灣本島販售圖利。經過濾線索屬實，遂與海巡署第十三巡防區指揮部、第八海巡隊、第七岸巡隊、澎湖縣警局刑警大隊及白沙警分局偵查隊等單位共組專案小組展開部署查緝。

専案小組9日凌晨2時，在澎湖中屯附近無人海岸邊埋伏，於永安橋下發現有快艇及貨車接駁私菸，經攔查後快艇加速逃逸，專案小組隨即通知海巡隊巡防艇追緝，在中屯風車公園外海順利登檢該快艇，查獲「TROKADERO」品牌菸品計135箱，市價300多萬元，帶回偵辦，訊後依依違反「菸酒管理法」函送澎湖縣政府財政局裁處偵辦。

澎湖查緝隊指出，由於菸品健康捐的提高，菸品價格居高不下，走私集團為圖暴利，乃鋌而走險利用快艇走私私菸入境，為有效杜絶未稅私菸泛濫，影響國民身心健康，呼籲民眾勇於檢舉，如發現可疑，請撥打「１１８」報案電話，海巡署相關單位將全力查緝為民服務、打擊不法。