網爆「大陸瘋狂收購台灣粉專」！金流來自南農中心　執行長怒斥：假新聞

▲網友爆卦，大陸收購台灣粉專。（圖／翻攝自PTT，下同）



地方中心／高雄報導

有網友在PTT爆卦指出，最近許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，原先以為是騙人的，沒想到竟真的收到錢，且據金流來源竟是「南農中心」。對此前立委林國正嚴正否認此為假新聞，由於影響到聲譽，目前已經報案，盼司法可以快點找出惡意抹黑的人。

網友指出，「看起來背後是有組織負責收購，買粉專有業績，幫忙仲介還可以抽成，重點來了，既然有收到錢，就有金流可以追，轉帳的帳號來自『南農中心』，後來追查發現，南農中心全名叫做『財團法人農漁會南區中心』，跟高雄市政府的關聯度非常高，而執行長林國正，又是一個國民黨前立委。」

▲直指與執行長林國正、韓國瑜、王金平等人有關聯。



網友表示，林國正在韓國瑜選舉的時候幫忙組織動員農會造勢，跟韓國瑜、王金平的組織關係很深，「怎麼這麼剛好，韓國瑜去大陸賣完水果，大陸就全面動員收購台灣粉專？怎麼這麼剛好，大陸人買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？錢從大陸來的？現在都有實際證據證實錢來自國內的帳號，而且接手粉專的小編語氣用詞都是大陸人。」

貼文一出引發許多網友熱烈討論，對此林國正發表聲明，南農只是137家農漁會的轉帳代號，網友刻意把帳號遮掩，只秀出「952-南農中心」，根本就是刻意引導別人誤解，並與政治人物連結，目前已報請地檢署偵辦。

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