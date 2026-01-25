私幼又傳虐童！2歲孩遭毆打1小時滿臉傷　園方致歉：已解雇涉案師

▲小男童不僅臉上有明顯瘀痕，連耳朵都有傷勢。（圖／示意圖，photoAC）

圖文／CTWANT

新竹縣新豐鄉一所私立幼兒園近日遭家長指控發生虐童事件，一名年僅2歲的幼童疑似遭教師長時間不當對待，臉部、頸部出現多處明顯傷痕。家長將孩子受傷照片上傳社群平台，並指控教師毆打幼童長達近1小時，引發社會關注。園方事後發布聲明致歉，表示已解雇涉案教師，並通報主管機關。

根據家長貼文的照片，幼童臉頰靠近顴骨處出現大片疑似手掌狀紅腫瘀痕，耳際至臉頰間有多處抓痕或擦挫傷，頸部鎖骨上方亦可見明顯紅色瘀痕。家長質疑教師出手過重，痛批孩子不僅承受身體傷害，也出現情緒與心理層面的影響。家長強調，公開事件並非為求金錢賠償，而是希望釐清真相，並盼藉由揭露事件，避免再有其他孩童受害。

事件曝光後，幼兒園緊急發布聲明表示，針對近日發生的教師不當對待幼兒事件，向受影響的孩子、家長及社會大眾致上最深歉意。園方指出，經內部查證，該名幼童確實出現疑似因不當對待造成的明顯痕跡，此行為已嚴重違反園方對幼兒安全與照顧的基本原則，園方對管理與督導未盡完善深表自責。

園方表示，已於第一時間即刻解聘涉案教師，並主動通報主管機關、聯繫家長，同時啟動全面內部檢討機制，後續將配合相關單位調查。

