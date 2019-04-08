ET總統民調／藍綠白3組對戰　韓國瑜最強41.1%、柯文哲26.8%

政治中心／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果2020總統大選是藍綠白三組對戰的話，國民黨中央目前屬意的高雄市長韓國瑜仍是最強的人選，不管是對上總統蔡英文、台北市長柯文哲，或是前行政院長賴清德跟柯文哲這個組合，韓國瑜都能擊退所有的候選人，領先柯文哲的支持幅度落在13到14個百分點左右。

《ETtoday新聞雲》於2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,627份有效樣本。

調查結果發現，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，若民進黨仍是由蔡英文總統競選連任，對上韓國瑜及柯文哲，支持度分別為21.6%：41.1%：26.8%。

反觀若民進黨是由賴清德出馬，對上韓國瑜及柯文哲，支持度分別為22.8%：40.4%：26.6%。

此外，若假設台北市市長柯文哲最後決定不參選，在國、民兩黨傳統藍綠對決組合的候選人支持度方面，若民進黨仍是由蔡英文總統競選連任，對上國民黨韓國瑜，支持度分別為30.4%：49.7%，韓國瑜領先蔡英文19.3個百分點；反觀如果民進黨是由賴清德出馬，對上國民黨韓國瑜，支持度分別為31.9%：48.3%，韓國瑜也領先賴清德至少16.4個百分點。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年3月27日至4月2日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為5,627份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.3%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年2月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。