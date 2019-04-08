ET總統民調 ／民進黨候選人要投誰？　蔡英文23.9%首度超越賴清德　

政治中心／台北報導

針對2020總統大選候選人的提名，藍綠陣營都進入了黨內互打的階段，民進黨的蔡賴直球對決與霸王條款、國民黨徵召韓國瑜之亂等議題持續發燒。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，現任總統蔡英文的支持度與前行政院長賴清德相較，兩人雖然目前不相上下，但跟之前的調查比起來，蔡英文的支持度首度超越賴清德1.1個百分點，已經可以看見她在黨內初選中有開始直追的趨勢。

《ETtoday新聞雲》於2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,627份有效樣本，調查結果發現，2020的總統選舉，民進黨方面，您會投票支持哪一位候選人？支持蔡英文連任者為23.9%，積極參戰黨內初選的賴清德支持度為22.8%，但也有48.9%受訪者表示都不支持。

調查結果進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，蔡英文在男性、20~39歲、東部及離島地區、大專大學以上程度等族群均獲得相對較高的支持；反觀賴清德則在女性、40歲以上、高中職以下程度等族群均獲得相對較高的支持。

若從政黨傾向來看，蔡英文在民進黨及泛綠傾向者分別獲得58.6%及57.4%的支持度，均大幅領先賴清德有二成二以上；而反觀賴清德則在政黨中立者的支持度領先蔡英文(22.0%：16.8%)。

值得注意的是，在2020總統大選只有藍綠對決的狀況下，如果國民黨派出的是高雄市長韓國瑜，蔡英文與賴清德各自與韓國瑜PK， 蔡英文的支持度為30.4%，韓國瑜為49.7%。若是民進黨由賴清德出馬對上韓國瑜，賴清德的支持度為31.9%，韓國瑜則是以48.3%的支持度領先16.4個百分點。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年3月27日至4月2日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為5,627份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.3%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年2月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。





