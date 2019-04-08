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農產品貿易太依賴大陸？　孫大千：陳吉仲不要當阻力

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▲▼2018縣市長選舉,韓國瑜,選前之夜,現場照,高雄之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜赴中國大陸簽訂52億元MOU訂單，引來農委會主委陳吉仲在臉書發文指出，我國農產品出口大陸占總值的23%，是最大出口國，這顯示一個警訊，就是台灣農產貿易太過依賴大陸。對此，前國民黨立委孫大千8日表示，陳吉仲應該扮演一個「助攻」的角色，而不是一個「阻擋」的角色。

孫大千在臉書表示，中國大陸的市場原本就是屬於全球市場中，不可忽視的一個市場，世界各國都爭先恐後地希望能將農產品輸入大陸，連這幾年與大陸關係緊張的美國，其所生產的農產品，都高度依賴大陸的市場採購，而台灣有什麼理由刻意忽視，甚至排斥。

孫大千提到，農產品有新鮮期保存的問題，與一般製造業的產品不同，農產品的外銷市場應以考量運輸的時間和通關的便利性，因此，在鄰近的亞洲市場當中，大陸必然是最佳的選擇。

孫大千指出，正因爲考量到過去的採購模式中，由於無法兼顧實際的供需關係，可能會造成部分的瑕疵與誤判，因此，此次韓國瑜所推動的採購模式，僅扮演搭橋的角色，實際的訂單簽訂，由供需雙方自行協商，如此一來，可避免政策性採購所產生的弊端。

孫大千認為，陳吉仲為農委會主委，若真心為農漁民找出路，應全力配合韓國瑜所掀起的採購風潮，借力使力，將相關的訂單結合政府現有的產銷體系，擴大台灣農產品的對外市場規模，「而不是只會在臉書上潑冷水，扯後腿」，要成為農漁民的「阻力」，還是「助力」，取決陳吉仲的一念之間。

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：農產品,韓國瑜,孫大千,陳吉仲

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