6月宣布選總統？柯文哲：如果對台灣沒有比較好「也不一定要做」





▲台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在去年九合一大選落幕時，針對網友力拱他參加2020總統大選，以「明年6月再問我」來回應。面對現在藍綠陷入初選紛亂，會不會影響到「6月再問我」這個回應，柯文哲8日表示，「再講吧！」、「我還是有內心的答案」。

《ETtoday新聞雲》於2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,627份有效樣本。調查結果發現，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，若民進黨仍是由總統蔡英文競選連任，對上高雄市長韓國瑜及柯文哲，支持度分別為21.6%：41.1%：26.8%。反觀若民進黨是由前行政院長賴清德出馬，對上韓國瑜及柯文哲，支持度分別為22.8%：40.4%：26.6%。

▲ET民調：2020總統大選。（圖／ETtoday民調雲）

台北市長柯文哲參加台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，8日中午抵達彰化南瑤宮接受訪問時，被問到他在《ETtoday新聞雲》民調中，贏過蔡英文和賴清德，僅輸給韓國瑜，柯文哲聽聞後先是尷尬笑了一下，並且嘆口氣回應「台灣不是只有選舉，老實講這不是一個很健康的社會」每次選舉結束後到下次選舉前，例如2020，當時2018都還沒選，就已經在討論2020總統，「所以…不是一個很健康的社會」。

關於自己過去曾說過，6月再問要不要選總統，然而藍綠現在仍在協調初選，會不會影響到6月這個時程？柯文哲說，「再講吧！我猜現在藍綠兩黨也是陷入僵局。」

另外，關於媽媽何瑞英說如果民眾希望柯文哲選的話，她當然很好的問題，柯文哲則回應，「沒有啦！其實我老實講，我還是有內心的答案，就是說也要能說服自己，如果說這樣做對台灣沒有比較好，那我覺得也不一定要做，所以常常是為而不有，就是說做什麼事情，不一定要自己去做。」