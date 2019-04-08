韓國瑜吃麵照掀網戰　綠粉PO其邁的反擊：就你韓導處境最艱辛？

▲韓粉貼出一張韓國瑜2018年6月的照片，獨自在店裡吃麵，卻遭綠營網有狂酸「阿不就是吃個麵」。（圖／翻攝自「韓國瑜後援會」臉書）

地方中心／綜合報導

一名韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出一張當時還不是高雄市長的韓國瑜，獨自在店裡吃麵的照片，並寫道「當時韓國瑜的處境與心境是如此難堪」，卻遭網友狂酸，有人還拿出當年八八風災陳其邁到小林村救災時，趁空檔吃泡麵的照片，直呼「人家救災你為了選舉跑行程，就你韓導處境最艱辛？」

該照片是韓國瑜2018年6月期間的吃麵照，從照片中可見，韓國瑜當時獨自在店裡吃麵，身邊不像現在有議員或是韓粉包圍，韓粉將照片解讀成當時韓國瑜都沒人理，「處境與心境是如此艱難、難耐、難堪」，卻遭綠營網友狂酸「阿不就是吃個麵嗎？」

另一頭的臉書粉專「只是堵藍」PO出陳其邁當時到小林村救災，趁空檔吃泡麵的照片，並砲轟韓粉說「笑死人...單獨吃麵也可以做新聞，其邁在小林單獨吃泡麵的時候，你韓國瑜在哪裡？你國民黨在哪裡？」

▲網友拿出陳其邁單獨吃麵的照片對比，直呼與韓國瑜吃麵的意義不同。（圖／翻攝自「只是堵藍」臉書）

此照一曝光引發網友議論，紛紛留言「高雄人沒有福氣選到陳其邁當市長」、「智障還真不落人後，一個人吃麵也能當神話」、「那家麵店生意一定很不好，不然怎麼只有韓導他一個客人而已？」、「這跟柯屁在機場單獨坐地上充電一樣假」、「其邁吃的麵是面面俱到，韓總吃的麵是面目可憎、笑面夜叉、麵縛輿櫬、麵不改色、本來面目」。

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