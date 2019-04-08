　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜20年前政見曝光　第一條就讓網大讚「始終如一」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報。（合成圖／翻攝韓國瑜後援會、記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜20年前政見曝光。（合成圖／翻攝韓國瑜後援會、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜究竟有沒有要選總統，不只國民黨內關注，選民也簇擁拱他出來參選。有網友翻出韓國瑜20多年前競選第4屆台北縣立委的選舉公報，當中可以看到當時他提的政見主軸，與現在力行的差異不大。對此，就有網友在臉書不公開社團表示，「韓國瑜政見一路走來始終如一，只可惜過了20年才被廣大民眾看見。」

▲韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報。（圖／翻攝韓國瑜後援會）

▲韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）

一名網友6日在臉書不公開社團「韓國瑜後援會」發文，並附上一張20多年前的選舉公報；經查，照片是韓國瑜在1988年參選第4屆台北縣立委時的選舉公報。貼文者表示，「二十幾年前韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報，簡直超有先見之明…跟當今社會狀況一樣，而且政見一路走來始終如一。」

韓國瑜當時的政見為「反對台獨」、「反對分化」、「反對貪腐」、「強化治安」、「幼兒福祉」、「經濟景氣」、「人民權益」及「慈善宗教」。當年的台北縣分為三個選區，韓國瑜是在第三選區中尋求連任；除了韓國瑜外，李錫錕跟蘇貞昌都有參選。

▲▼韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報。（圖／翻攝韓國瑜後援會）

▲韓國瑜當年所提的政見。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）

文章一出後，引起網友熱議，紛紛留言表示「由此可見，韓總始終如一，只可惜過了二十年才被廣大民眾看見」、「這種政治人物真的要珍惜」；不過也有網友持不同意見表示「原來二十多年前到現在都沒幹事」、「原來20年前就在跳票」、「找不到現在的事情，只好拿以前的炒一炒保持熱度」。

ET快訊
小鬼親po「兄妹童年照」！楊丞琳一看「秒回17字」
鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網讚：史上最強剪接
機車撞進「阿婆灣」雜貨店...「幹譙阿嬤」罵爆：恁娘！出事了

關鍵字：韓國瑜,政見,選舉公報,中華民國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜20年前政見曝光　第一條就讓網大讚「始終如一」

陪韓國瑜出訪深圳接噩耗　邱于軒PO文淚崩：悔恨難眠

深夜回憶2012年敗選之夜　蔡英文：不是浪費四年的國家領導人

大甲媽遶境！政要巨頭「全到場」信徒狂喊：總統好…至少15萬人到場

陳水扁籲民進黨：將「蔡賴配」或「賴蔡配」納入全民調

鎮瀾宮參拜搶頭香！王金平重申「一定要選」　大甲媽指示：對國家有責任和任務

同婚專法走完冷凍期　擬15日後展開協商

黃國昌加入串連！台大、政大學生連署抵制造神假新聞　

參拜白沙屯媽祖！　蔡英文蒞臨拱天宮：信仰讓我們更團結堅定

影／柯粉起鬨高喊「總統好」　柯文哲：就不喜歡人家這樣

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵網怒爆：告她

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

韓國瑜20年前政見曝光　第一條就讓網大讚「始終如一」

陪韓國瑜出訪深圳接噩耗　邱于軒PO文淚崩：悔恨難眠

深夜回憶2012年敗選之夜　蔡英文：不是浪費四年的國家領導人

大甲媽遶境！政要巨頭「全到場」信徒狂喊：總統好…至少15萬人到場

陳水扁籲民進黨：將「蔡賴配」或「賴蔡配」納入全民調

鎮瀾宮參拜搶頭香！王金平重申「一定要選」　大甲媽指示：對國家有責任和任務

同婚專法走完冷凍期　擬15日後展開協商

黃國昌加入串連！台大、政大學生連署抵制造神假新聞　

參拜白沙屯媽祖！　蔡英文蒞臨拱天宮：信仰讓我們更團結堅定

影／柯粉起鬨高喊「總統好」　柯文哲：就不喜歡人家這樣

開價50萬買粉專！網路一查「市場行情價」全都有　2倍還算低賣

連千毅被爆「勾搭大嫂」！孕妻反擊「他是寵妻魔人」：真的就被車撞死

路線全憑旨意！白沙屯媽祖凌晨起駕　近5萬「香丁腳」炮聲中邁步隨行

利比亞叛軍首次空襲首都…衝突已釀23死　美軍宣布撤離

《東宮》彩蛋大結局！　小楓夫妻「真豬跑」公主抱甜爆了

NeiNei苦練芭蕾5年…首參加個人賽輸了「當場爆哭」　吳尊跟著落淚

大專足聯／台體不敵南華跌至四強末位　程昊：要引以為戒

韓國瑜20年前政見曝光　第一條就讓網大讚「始終如一」

97隻絕望鯨魚遭囚禁「尖刺煉獄」...終於可回家了！普丁「砸1.4億」夏天野放

川普第3度缺席白宮記者晚宴　寧願自辦造勢會「取暖」

後車直直撞「親後不理」肇逃　她趴坐地上看對方繞過：沒良心！

政治熱門新聞

大甲媽遶境！政要巨頭全到場

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！..

陪韓出訪接噩耗　邱于軒淚崩

蔡英文：不是浪費四年的國家領導..

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

陳水扁籲：將「蔡賴配」或「賴蔡..

鎮瀾宮參拜搶頭香！王金平重申「..

大小綠難再合作？　綠營立委陷提..

韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王..

鍾小平被76％網友打臉　怒嗆可..

傳蔡英文無法接受初選：不可能跟..

拔菜總部「炸平總統府」 臉書號..

「柯團隊各奔前程」 林昆鋒：柯..

黃國昌加入串連！學生連署抵制造..

更多熱門

相關新聞

陪韓出訪接噩耗　邱于軒淚崩

高雄市議員邱于軒7日在臉書PO文，悼念自己的婆婆、也是前議員黃碧霞，在5日過世，邱于軒貼出多張婆婆的照片，並說自己日前陪市長韓國瑜出訪深圳時，婆婆突然無預警陷入昏迷，讓她相當難過。

大甲媽遶境！政要巨頭全到場

9旬輪椅伯　「愛台灣」也來遊行

拒一國兩制險爆插曲　大叔爆氣問「習近平」照貼公車亭

撕五星旗欲點火　警當場制止

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

史上最強剪接！鄭俊英有錄影「消失在節目」

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

15歲YG男星爆搭訕粉絲「主動傳自拍片」

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面