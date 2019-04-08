韓國瑜20年前政見曝光　第一條就讓網大讚「始終如一」

▲韓國瑜20年前政見曝光。（合成圖／翻攝韓國瑜後援會、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜究竟有沒有要選總統，不只國民黨內關注，選民也簇擁拱他出來參選。有網友翻出韓國瑜20多年前競選第4屆台北縣立委的選舉公報，當中可以看到當時他提的政見主軸，與現在力行的差異不大。對此，就有網友在臉書不公開社團表示，「韓國瑜政見一路走來始終如一，只可惜過了20年才被廣大民眾看見。」

▲韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）

一名網友6日在臉書不公開社團「韓國瑜後援會」發文，並附上一張20多年前的選舉公報；經查，照片是韓國瑜在1988年參選第4屆台北縣立委時的選舉公報。貼文者表示，「二十幾年前韓國瑜競選第四屆台北縣立委時的選舉公報，簡直超有先見之明…跟當今社會狀況一樣，而且政見一路走來始終如一。」

韓國瑜當時的政見為「反對台獨」、「反對分化」、「反對貪腐」、「強化治安」、「幼兒福祉」、「經濟景氣」、「人民權益」及「慈善宗教」。當年的台北縣分為三個選區，韓國瑜是在第三選區中尋求連任；除了韓國瑜外，李錫錕跟蘇貞昌都有參選。

▲韓國瑜當年所提的政見。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）

文章一出後，引起網友熱議，紛紛留言表示「由此可見，韓總始終如一，只可惜過了二十年才被廣大民眾看見」、「這種政治人物真的要珍惜」；不過也有網友持不同意見表示「原來二十多年前到現在都沒幹事」、「原來20年前就在跳票」、「找不到現在的事情，只好拿以前的炒一炒保持熱度」。