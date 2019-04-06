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北台灣5家獨立書店串聯！「世界閱讀日」19場次走讀活動免費參加

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▲▼ 北台灣5家獨立書店串聯！「世界閱讀日」19場次走讀活動免費參加（圖／臉書「閱讀植根—讀字走天涯」）
▲呼應4/23「世界閱讀日」，北台灣5家獨立書店串聯舉辦一系列免費活動。（圖／閱讀植根—讀字走天涯

記者林育綾／台北報導

4月23日是一年一度的世界閱讀日，今年4月起新竹生活美學館主辦「讀字走天涯」活動，串聯北台灣5家獨立書店，規劃19個場次的「走讀台灣」，以散步的方式深入了解在地人文其特色，每場皆為免費參加，此外也在期間辦理23場次講座推廣全民閱讀。

串聯的5間獨立書店包括：基隆的「見書店」、新北的「綠書店」、桃園的「瑯嬛書屋」（及分店天河書屋）、新竹的「筆耕小書店」、苗栗的「掀冊店」。首場的走讀台灣活動，自4月6日（六）下午2時在新北市永和區「綠書店」展開，讓民眾一起從文字的鏡頭裡，重新發現城市人文美景。

走讀台灣活動將以步行的方式，深入了解在地人文及其特色，由各家書店用心計畫，富有教育意義又有趣。4月13日在新竹的筆耕小書店舉辦「仙水壢的故事」，將帶領民眾探索竹科，重現新科技面貌下許多深刻歷史的痕跡；而苗栗的掀冊店將籌備一場苑裡文化之旅，陪伴背井離鄉的漂流者，從那人來人往的車站啟程，凝視家鄉和自己。

請繼續往下閱讀...

基隆的見書店則邀請作家鄭栗兒，一起走讀她眼中的基隆；桃園的瑯嬛書屋在5月底舉辦「霄裡文化廊道走讀」，由林煒舒老師帶領大家展開一日文化導覽，探查霄裡社歷經多元族群先後所留下的珍貴文化樣貌。

活動詳情可至粉專查詢：閱讀植根—讀字走天涯

▲▼ 北台灣5家獨立書店串聯！「世界閱讀日」19場次走讀活動免費參加（圖／閱讀植根—讀字走天涯）
▲北台灣5家獨立書店串聯！呼應「世界閱讀日」在4月起至5月規劃了19場次走讀活動、23場次講座免費參加。（圖／國立新竹生活美學館提供）

五間獨立書店介紹

1.基隆「見書店」：以一個臨海城市的角度出發，跳脫孤島思維，帶領讀者從走讀音樂會、小徑街拍、畫家旅行及鷹飛基隆等主題，探討人與海洋、人與自然的關係。

見書店
地址： 200基隆市仁愛區仁二路236號
營業時間：10:00-22:00
粉專：見書店 Sea To See Bookafé

2.新北市「綠書店」：推動分享二手書，在閱讀原創繪本與輕旅踏青之際，具體實踐綠能與環境教育。

綠書店
地址：234新北市永和區中正路151巷8弄18號
營業時間：13:00-20:00
粉專：綠書店 Green Bookstore

3.桃園「瑯嬛書屋」：致力於性別平等和社區營造議題，在此次系列活動中藉由日常飲食刻劃各族群生活樣貌，更在古蹟、眷村等城市空間變遷過程裡，嘗試看見人的價值。

瑯嬛書屋
320桃園市中壢區榮民路165巷6號
營業時間：11:00-22:00
粉專：瑯嬛書屋

瑯嬛書屋天河店
320桃園市中壢區遠東路135號
營業時間：以店家臉書公告
粉專：瑯嬛書屋天河店

4.新竹「筆耕小書店」：是新竹市區少數專屬卻不限於青少年及親子閱讀空間，梳理科技城自然人文地景，也有深切的社會關懷。

筆耕小書店
地址：300新竹市東區光復路一段485巷6弄8號
粉專：筆耕小書店

5.苗栗「掀冊店」：宛如海風襲來，透過閱讀，結合藝文，開啟人們對於友善農業、農村面貌的想像與理解。

掀冊店
地址：358苗栗縣苑裡鎮新興路35巷22弄32號
粉專：苑裡掀海風

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關鍵字：獨立書店,世界閱讀日,走讀台灣,台灣旅遊

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