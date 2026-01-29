　
地方 地方焦點

玉里年貨大街「馬」上開逛！ 搶領200元消費券　集章換馬年燈籠

▲▼花蓮玉里將於 2月6日至13日在民權街停車場舉辦年貨大街活動。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

▲花蓮玉里將於 2月6日至13日在民權街停車場舉辦年貨大街活動。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，為讓鄉親感受濃厚的年節氣氛並便利採買，花蓮縣玉里鎮公所將於 2月6日星期五至13日的星期五在民權街停車場盛大舉辦「2026年『馬』上開逛玉里年貨大街」活動。今年適逢馬年，活動以「馬」上開逛為主題，現場集結約30個特色攤位，並祭出價值200元的限量消費券、馬年造型燈籠以及米食插花DIY體驗，邀請全國民眾一起來玉里祈福走春、開心辦年貨。

玉里鎮長龔文俊表示，今年的年貨大街精選約30個各具特色的攤位，網羅了南北乾貨、伴手禮、新住民異國料理及原民風味美食，提供民眾多樣化的採買選擇。為了回饋鄉親並刺激買氣，公所誠意滿滿，2月6日開幕當日上午10點將發放限量 200份、每份價值 200元的「年貨大街消費券」，讓民眾一開市就能享受「馬上有錢」的小確幸；活動期間每日也將限量發送消費券，天天都有好康拿。

除了買年貨，現場更有好玩的集章活動，民眾只要在攤位單筆消費每滿50元，即可獲得1個集點章。集滿 3個章，就能至服務台兌換今年最應景的「馬年造型燈籠」乙個，數量有限，換完為止。

▲▼花蓮玉里將於 2月6日至13日在民權街停車場舉辦年貨大街活動。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

此外，為了增添年節互動樂趣，現場特別規劃了 DIY體驗區，推出 「米食製作」 與 「插花體驗」 兩大主題課程。民眾同樣憑 3個集點章，即可免費報名參加，讓全家大小在辦年貨之餘，也能親手製作美味米食或妝點年節花藝，感受玉里的在地生活美學。

活動期間，每天下午都安排了精彩的藝文展演。開幕首日將由 舞獅團 帶來「祥獅獻瑞」震撼開場，後續每日則有薩克斯風演奏及樂團的現場演唱，營造輕鬆愉悅的年節氛圍。

玉里鎮公所誠摯邀請大家，2月6日起一連八天，每天上午10點至晚上8點，相約玉里年貨大街（民權街），搶好康、看表演、玩體驗，一起歡喜迎新年！

