花蓮縣加強春節疏運！交通攻略一次看　留意台8線交通管制

▲花蓮縣政府召開1月份道路交通安全聯席會報，由縣長徐榛蔚（右）主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府28日召開1月份道路交通安全聯席會報，由縣長徐榛蔚主持，警察局長范織坤及各相關單位代表列席，針對春節全縣交通設施精進作為及後續交通維持計畫進行研商，展現縣府打造安全、友善用路環境的決心。

會報通過多項交通維持及工程管制提案，縣府特別提前向用路人說明，呼籲民眾行前多加留意相關時程與路段資訊：

一、環花東國際自行車賽系列交通審查。

將於4月10日至12日活動前一週於沿線重要路口掛置自行車賽會告示牌，提醒用路人賽會辦理，以不影響用路人；活動期間警察局將在起、終點及重要路口操控號誌，協助選手安全快速通過，參加者須遵守交通法規及號誌。

二、台11線8k+450~+630、8k+750~+910路段掏空修復工程

於工區前1公里、300公尺、100公尺及兩端應設置「前方道路施工，請減速慢行」、「速限30公里」告示牌及相關警示設施，工區全線設置「禁止汽機車併行」標誌，以利提前通知用路人施工資訊。施工區段加強夜間漸變段警示設施及照明，並不定時派員巡查確保工區照明，以提醒用路人注意通行安全。

三、縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程第二階段

施工區段安全圍籬或紐澤西護欄應布設警示燈（拉設線燈）且隨時保持明亮並加強農曆年節期間及夜間工區安全，不定時派員巡邏確保工區照明，以提醒用路人注意通行安全。

四、因應115年農曆春節及228和平紀念日連續假期，為降低道路拓建、修建與管線挖掘工程造成之交通衝擊，縣府各單位將配合加強交通管制及疏導措施。

▲會中針對春節交通設施提出精進及加強疏運管制作為。

已核准但未完工之道路施工，應配合農曆春節及228和平紀念日疏運，於115年2月13日前完成工地整理、道路整平及路面鋪設並做好相關交通安全防護設施(標誌、標線及號誌等)後，開放雙向通車，115年3月3日前不得開挖施工。115年度3天以上連假比照往年慣例辦理，於連假前1日，完成工地整理、道路整平及路面鋪設並做好相關交通安全防護設施

五、115年春節疏運措施：春節連假期間台8線中橫公路東段管制如下

(一) 關原~天祥（114.6k~167.7k）：

(1)管制放行時段：每日上午7時~16時30分不實施管制。

(2)夜間封路時段：16時30分~18時00分管制區內只出不進，18時00分至隔日上午7時夜間封閉。

(二) 天祥~閣口（167.7k~184.5k）：

(1)管制放行時段：每日上午7時~17時30分，原則採單向輪放方式）早、晚各1時段採雙向放行），並於各時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。

1.天祥往閣口（東行方向）：每日6次放行（單向時段10時~10時30分、12時~12時30分、14時~14時30分、16時~16時30分、雙向時段7時~8時30分、17時~17時30分。)

2.閣口往天祥（西行方向）：每日6次放行（單向時段9時~9時30分、11時~11時30分、13時~13時30分、15時~15時30分、雙向時段7時~8時30分、17時~17時30分。)

夜間封路時段：17時30分~18時00分管制區內只出不進，18時00分至隔日上午7時夜間封閉。

花蓮縣政府表示，道安工作將持續以「人本交通、行人優先」為核心，從工程改善、監理管理、教育宣導及多元宣導管道同步推進，並透過各項交通維持計畫的事前說明與即時資訊發布，協助用路人安心規劃行程，攜手實現「行得安全、走得安心」的交通願景。

