安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光　11秒超犯規短片曝

▲最強外掛安芝儇白襯衫搭黑色窄裙 玲瓏有致曲線與纖細腰身全炸出。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



記者楊庭蒝／綜合報導

效力於台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」的韓籍女神安芝儇，憑藉著170公分的高挑身材與精緻五官，被球迷譽為「最強外掛」。自2024年宣布定居高雄後，她積極融入台灣生活，並經常在社群平台上與粉絲互動。今（28）日安芝儇分享了一段約11秒的棚拍側寫短片，畫面中她化身為職場上班族，換上極具誘惑力的OL套裝，再度引發網路上熱烈討論。

影片中安芝儇紮起俐落的高馬尾，身穿貼身的短袖白襯衫搭配黑色窄裙，下半身則穿上黑絲襪與高跟鞋，這套剪裁極其合身的制服，不僅展現出她玲瓏有致的曲線與纖細腰身，更將她長達100公分的逆天美腿優勢發揮得淋漓盡致。她在鏡頭前時而專業、時而活潑，隨意擺動身體並露出燦爛笑容，充滿魅力的神態在影片發布不到3小時內，就迅速吸引超過1.5萬名網友按讚朝聖。

許多粉絲看到這組造型後激動留言，直呼這簡直是「最強秘書」，更有資深支持者點出安芝儇本身就是秘書科系畢業，大讚她穿上這套服裝完全是本色出演，紛紛表示「黑絲美腿真的無敵」、「小安不管穿什麼都美」。