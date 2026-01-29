日本兒童、學生自殺死亡人數創新高　全國輕生人數首次跌破2萬

▲日本愛知縣名古屋市，考生等待參加大學入學共通考試。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本厚生勞動省今（29）日公布2025年自殺統計，兒童以及學生（小學、中學、高中生）的輕生人數達532人，創下1980年統計以來最高紀錄。相較之下，日本全國自殺人數僅1萬9097人，是統計開始以來首次低於2萬人，顯示總體自殺率雖下降，但未成年族群的輕生問題持續嚴峻。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本厚生勞動省29日公布統計數據，指出去年共有532名未成年人輕生，包括10名小學生、170名中學生、352名高中生，男性占255人、女性則為277人。

統計也發現，自從2020年新冠肺炎疫情以來，未成年輕生人數明顯上升，尤其女性中學生和高中生的增加幅度最為顯著，中學生自2019年以來增加一倍、高中生增加2.2倍。19歲以下族群的輕生動機以「疾病困擾或精神疾病」最為常見，其次為學業問題與親子關係不睦。其中，憂鬱症相關案例占126件。

日本全國輕生人數中，男性占1萬3117人、女性則占5980人，較前一年分別減少684人及539人。輕生死亡率為15.4人（每10萬人），創下統計以來新低。地區分布方面，山梨縣以21.4人最高，其次為新潟縣20.2人、青森縣19.6人。

職業統計顯示，有工作者7841人、待業者9784人、學生則為1074人。輕生主因以憂鬱症和其他健康問題為主，生活困難及家庭問題次之。

針對兒童與學生輕生等問題，日本政府從2023年起推動「兒童自殺對策緊急強化計畫」，包括早期掌握自殺風險、成立專業「自殺危機應對團隊」、以及加強網路社群輔導服務，為曾有自殺未遂經驗的學生提供心理與學習支援。

日本厚生勞動省強調，持續分析未成年輕生原因並推動針對性措施，是當前政策重點。據悉，根據日本厚生勞動省2025年所發布的《自殺對策白皮書》中，在所有七大工業國組織（G7）會員國之中，只有日本10至19歲、20至29歲族群死亡原因第一名為輕生。

總體而言，日本自1998年至2011年間輕生人數多維持在3萬人左右，2003年達高峰後逐年下降，雖然疫情期間曾一度出現反彈，但近年整體輕生趨勢明顯下滑，然而只有19歲以下的年輕族群呈逆勢上升，顯示青少年心理健康問題仍需高度關注。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在日本，可以撥打：心理健康諮詢統一專線：0570-064-556；關懷熱線：0120－279－338；生命電話：0570-783-556；LINE搜尋「生きづらびっと」加好友