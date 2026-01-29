　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要過年了！　4生肖繫好安全帶「賺爆或破財」

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲生肖蛇「豪賭局中，風險博弈」。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

即將農曆過年，塔羅牌老師艾菲爾分享，一念之間！未來30天，生肖屬「鼠、蛇、馬、豬」容易破財或賺爆，「請繫好安全帶，因為你的資產水位即將迎來一場前所未有的狂飆或海嘯。」

艾菲爾老師在臉書說，邁入2026年丙午馬年的首月份，宇宙正上演一場極其劇烈的「財富閃電戰」，隨著行動力火星與極端冥王星在水瓶座深處合相，並受到天王星與月亮合相的強力震盪，全球資金市場正處於一種「高頻爆發」，卻又「極度不穩定」的巔峰。

艾菲爾老師指出，這股能量象徵著舊有財富邏輯徹底崩塌，與新秩序的瞬間崛起，對於生肖磁場而言，未來30天將不再有「安穩賺錢」的選項，取而代之的是極致風險與對等暴利。

艾菲爾老師表示，這是一個考驗決斷力的時刻，那種「背水一戰」的決心，將決定你是在波動中被洗出場，還是在驚濤駭浪中精準收割。

艾菲爾老師提到，這股能量如同劃破夜空的雷電，照亮那些隱藏在深處的財富機會，也暴露致命的財務陷阱；接下來這四個生肖請繫好安全帶，因為你的資產水位即將迎來一場前所未有的狂飆或海嘯。

生肖鼠：閃電奇襲，短線取金

未來30天你的財庫將會像心電圖般劇烈起伏，受天王星合月的影響，你將在最意想不到的時刻，撞見一個「快閃式」的財富缺口。

故事感發生在一次平凡的閒聊，或滑手機的瞬間，你突然捕捉到某個冷門市場的異常波動，或是某個短期標的的爆發前兆。這不是長線佈局的時機，而是「短線奇襲」的戰場。

你的優勢在於機敏與快速變現的能力，如果你能克制住貪婪，在獲利達到預期時果斷收手，這30天能讓你賺到過去一年的盈餘。然而，如果你因為猶豫而錯過那僅有的幾小時「視窗期」，財神爺會轉身就走，甚至讓你被套牢在山頂。

這份財運考驗的是你的「直覺反應力」，只要敢於在變局中速戰速決，你就是這場混亂中最亮眼的獲利者。

生肖蛇：豪賭局中，風險博弈

未來30天正處於財富的「颱風眼」中心，火冥合相的能量正瘋狂挑動你內心深處野心，讓你對那些高風險、高報酬的投資專案，產生強烈渴望。

故事的背後往往帶著一種「博弈」的色彩，你可能正在處理一樁涉及巨額資金的合約，或是身處一個波動率極高的投資局。這是一場「向天借膽」的旅程，你會發現自己對財富的看法變得極其激進。

如果你能利用冷靜分析力去支撐這股衝動，那麼這30天將是你資產翻倍的轉捩點。但必須警惕的是，天王星的震盪極易引發「意外的損耗」，若沒有做好風險控管，這場爆賺的夢想極可能在瞬間轉化為沉重的破財。

建議你保持「戰略上的大膽，執行上的謹慎」，在瘋狂中保留最後一絲清醒。

生肖馬：財氣奔騰，開銷亦狂

正值本命年的開端，在未來30天體現「大進大出」的豪邁。受丙午馬年火氣助燃，你的偏財運勢如破竹，無論是副業分紅、意外獎金，或老友帶來的合夥收益，都讓你的現金流瞬間豐沛。

故事感發生在你剛收下一筆厚實的款項後，隨之而來的卻是各種「閃閃發光」的誘惑，可能是心儀已久的奢侈品，一場說走就走的奢華旅行，或是為了面子而支出的應酬費。

這種財運像是過路財神，賺得快，花得更狠，你正處於一種「犒賞心態」的爆發期。若不刻意節制，月底結帳時你會驚覺，雖然爆賺了一筆，戶頭餘額卻沒增加多少。

這份運勢補的是你的「賺錢動力」，但損的是你的「守財邊界」，學會控制那股消費的衝動，才能讓紅馬年的開門紅，真正留存在口袋裡。

生肖豬：守如泰山，避開深淵

在未來30天狂亂的資金波動中，你最明智的策略就是「以靜制動」。受火冥與天王星衝擊，你周遭充滿了看似誘人實則致命的財富陷阱。

故事場景可能是身邊的朋友都在熱烈討論某種新興投資，或是有人向你遞來一份看似回報驚人的企劃書，但在月亮合天王星的磁場下，這一切極可能是虛幻的泡沫。

對你而言，這30天「不虧就是大賺」，你的直覺會不斷向你發出警告，請務必聽從內心那份不安感，果斷拒絕任何不透明的合作或投機行為。

這是一段「謹慎守財」的時期，與其盲目追逐風險，不如專注於優化現有的資產配置。當下月煙消雲散，那些激進者紛紛落馬時，你會慶幸自己守住那份穩定的財氣，成為風暴過後少數毫髮無傷的勝利者。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄「紅茶牛奶」年終最高141萬！　一票羨：比科技業好
快訊／持刀砍殺土風舞女師　兇嫌衝國道遭撞
荒唐！錢帥君男友開庭爽看A片　律師幫拿手機
快訊／活潑土風舞女師遭狂砍8刀！　恐怖砍人畫面曝
直擊／電玩展人潮爆！　粉絲「搶色氣周邊」狂衝
快訊／靈修虐死人！艾菲坦導師和網紅牙醫4人遭起訴
「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

今年立春為2月4日，命理師柯柏成分享立春小禁忌以及開運方式，包含不講氣話、不做情緒性決定等等，另外，生肖屬羊、虎、狗的朋友多有貴人相助，可在立春當天下午5點至7點，穿著紅色衣物外出走走，或許就能招來好運。

尾牙必學三層轉運法！命理師：打造吸金體質

尾牙必學三層轉運法！命理師：打造吸金體質

別傻做苦力！未來25天「4生肖」靠貴人賺翻

別傻做苦力！未來25天「4生肖」靠貴人賺翻

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

「大寒」3生肖絕地反攻

「大寒」3生肖絕地反攻

生肖塔羅牌老師艾菲爾

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

