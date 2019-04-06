超文青心理測驗來由有洋蔥！1萬人留言尋找「與性格最合的詩」



▲超文青心理測驗來由有洋蔥！團隊讓網友留言進入遊戲，尋找「與性格最合的詩」。（圖／每天為你讀一首詩）

記者林育綾／台北報導

來測測史上最文青的心理測驗吧！《每天為你讀一首詩》粉絲團關閉一年再度重啟後話題不斷，不但招攬了80多位成員共同經營，近日還結合「聊天機器人」技術創作心理測驗，只要留言「讀吧！」就能開啟，網友會進入一個神秘的虛擬遊樂園，過程中的選項將影響結局，最後推薦給你一首與性格最相符的現代詩作品，短短不到3天已近萬人留言測試。而這個心理測驗的誕生，也與《ETtoday新聞雲》日前的報導 「詩會從世界上消失！」 有關，希望透過遊戲讓更多人接觸詩，堅信「只要有讀者，詩就不會消失。」

《每天為你讀一首詩》從2014年創立至今，擁有超過10萬粉絲，雖然中途曾經停止運作長達一年，直到今年3月正式重新啟動，卻成了一個更有計畫的巨大團隊，據悉成員總共有80餘人，遍及各個年齡層，包含醫師、上班族、學生、大學教授、農夫，都是來自各行各業的現代詩愛好者，無條件地利用工作之餘來投入。粉專每日晚上9點都會推薦一首詩，並有詳盡的賞析，而賞析都由成員撰稿，有些是現役的詩人或大學教授，讓品質有所保證。



▲粉專每天晚間9點推薦一首詩，每月與每週還有不同主題規劃。（圖／每天為你讀一首詩／美編、圖片來源：李昱賢／詩作者：徐珮芬）

請繼續往下閱讀...

在4月4日兒童節當天，也是粉專復出滿一個月，他們也結合資訊科技，利用聊天機器人創作心理測驗「推薦一首專屬於你的詩」，玩家只要在貼文留言「讀吧！」就能開啟聊天室，進入一個虛擬的神秘遊樂園，過程中的選項將影響結局，最後推薦一首跟你性格最相符的現代詩作品。

▼近日利用聊天機器人創作心理測驗「推薦一首專屬於你的詩」：



心理測驗專案的負責人陳冠宏說，遊戲推出不到3天，已有近萬人留言測試、超過2千人按讚、800多則分享，總觸及超過18萬人。許多網友看到推薦的詩後，興奮地在自己臉書上分享，甚至有詩人本人也一起加入遊戲！他也認為，「紙本的詩集固然很美好，但在網路興盛的時代，我們想用新的方式讓詩融入生活。」

而這個心理測驗的誕生，背後也有感人的原因，他們提到這與《ETtoday新聞雲》日前報導的新聞 「詩會從世界上消失！」 有關，因此發想用遊戲來推廣文學，希望讓更多人有機會以輕鬆的方式接觸現代詩，產生興趣，不像求學時期以「挖空選擇題」的考試來抹煞詩的美好。他們也相信，「只要有讀者，詩就不會消失。」

►韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」 台灣詩人：一旦在心裡就是永恆

►成員80多人從農夫到醫生！超狂粉專「每天為你讀一首詩」停擺一年重啟