解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為解決近期延燒全台的土方之亂，行政院長卓榮泰今（29日）在院會中裁示，呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求要在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在會中裁示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，核定了「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港域等最終的去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS，以及衛星與無人空拍等科技管理，加強稽查執法。

卓榮泰指出，內政部在去年8月1日會商環境部並頒全國統一聯單格式，自今年1月1日起生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤後端最終去處，因近期去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常的狀況。

卓榮泰說，行政院積極督導協調相關部會，並與各地方政府進行溝通及協商，由中央與地方政府共同研商對策，提出三項策略。第一，採取GPS雙軌並行，並開放小貨車安裝GPS；第二，以暫置場處理方式，擴增去化的量能，由中央提供場地，地方協助管理；第三，簡化土方運送流程，將可再利用的土石方直接運送到最終的去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方政府與民間將共同合作處理。

卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻的情形，應該務實尋找合適土地暫置土方，讓工程可以順利進行。暫置土方可銜接大型需土工程去化，後續請內政部持續推動各項策略，並請相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡。

卓榮泰也指示交通部、經濟部，加速推動填海造陸計劃，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，並要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

