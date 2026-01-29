一圖看懂「CapCut大頭娃娃」怎麼做！　簡單到阿嬤也會

網搜小組／曾筠淇報導

現在AI技術越來越方便，以前若想剪影片，必須耗費許多時間學習，但現在只要丟進App，就可以快速生成一段基礎簡易的小短片。如果時常滑社群，可能會發現近期非常流行「掌心大頭娃娃」的影片，如果想跟流行，又不知道怎麼開始，趕快閱讀以下步驟！相信阿公、阿嬤也是一看就學會。

▲「掌心大頭娃娃」影片製作步驟。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

「掌心大頭娃娃」影片製作步驟1：下載「CapCut」App

這支影片必須使用「CapCut」App來製作，且經過實測，必須透過手機版才能更快找到一樣的範本。

「掌心大頭娃娃」影片製作步驟2：透過範本搜尋「Chibi cute」

▲進入「範本」頁面，並搜尋關鍵字。（圖／翻攝自CapCut）

進入「CapCut」App之後，請點入「範本」，並且在搜尋欄搜尋「Chibi cute」、「Baby cute」等相關關鍵字。

「掌心大頭娃娃」影片製作步驟3：選擇喜歡的範本

▲請選擇喜歡的範本，部分範本可能需要花費，要特別留意。（圖／翻攝自CapCut）

進入搜尋頁面後，會出現許多「掌心大頭娃娃」的範本可以選擇，要特別注意的是，有些僅會生成圖片，所以不妨點進去確認再開始製作。

「掌心大頭娃娃」影片製作步驟4：點按「使用AI範本」

▲請點選「使用AI範本」。（圖／翻攝自CapCut）

選擇好喜歡的範本之後，請直接點選下方藍色的「使用AI範本」，即可開始選擇要上傳的照片。

「掌心大頭娃娃」影片製作步驟5：選擇照片並點選「下一個」

▲選擇照片並按「下一個」。（圖／翻攝自CapCut）

選擇好自己的照片後，請點選「下一個」，接下來，只需要等待約莫1至2分鐘，AI便會自動生成可愛的影片。如果對影片滿意，直接按「匯出」就可以儲存下來，並分享給其他朋友！

▲對影片滿意的話，按下「匯出」才能儲存影片。（圖／翻攝自CapCut）

以上就是「掌心大頭娃娃」的影片製作步驟，非常簡單、快速，而且還免費，趕快學起來，跟上這波流行吧！