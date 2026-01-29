估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

▲周六雨區擴大。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六下午起冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下周三至下周五，新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下；下周三、下周四清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。

今日起回溫

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣減弱，氣溫回升，白天北部微涼，中南部舒適微熱，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮指出，周五至周六上午，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫續升，北部舒適，中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大，新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

周六又有冷空氣

吳德榮分析，周六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；周日至下周二冷空氣影響，北台偏冷；周日、下周一北部、東半部、中部局部地區有短暫雨；下周二北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下；下周三、下周四的清晨，台北測站也因此有短暫觸及冷氣團定義（≦14度）的機率。

吳德榮說，而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整；下周六有另一小波冷空氣南下。