高鐵2032年運量估破億　評估第3批購車再添8列

▲高鐵新購12列新世代列車「N700ST」後，將評估再增購8列。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／高雄報導

台灣高鐵去年營收達546.4億元創新高，董事長史哲表示，去年運量已達8200萬人次，預估2032年的年度旅運量將衝破億人次大關，未來尖峰每小時將對開12班、桃竹通勤8班、台中直達車4班。據了解，高鐵除已採購12列新世代列車外，後續不排除再增購8列。

史哲表示，高鐵去年營收比前年增加4.6億元，達到546億元，因為運量持續成長，去年全年旅運量達8,200萬人次，預估至2032年，年度旅運量將首度突破1億人次大關。

史哲指出，運量成長速度超出原先預估，使高鐵在新車如期導入和上路上，承受相當大壓力。他強調，不能因為高鐵的便利性高，就忽略背後所需要承擔的工程壓力，對一般民眾來說，可能會覺得「新車買進來就趕快讓它上線，怎麼會這麼麻煩？」但事實上，這是一個非常龐大的工程，也牽涉到非常多層面的配套。

他指出，此次新車導入，是高鐵通車將近20年來，規模最大的一次高資本投資。除已採購12列新世代列車外，相關配套工程還包括第2車輛檢修廠，以及即將完工的電力與工機廠改造等，整體硬體投資規模已超過600億至700億元；若再加計未來高鐵2.0計畫，整體投資金額將突破千億元，為高鐵歷史上最大工程案。

在運能布局上，史哲表示，隨著新車逐步到位、車隊規模持續擴大，高鐵長期目標是依各站旅運需求重新規畫班表，分流短、中、長途旅客，打造「6大高鐵新生活」願景。

高鐵新生活願景包括：端點站最尖峰時段發車能量提升5成，每小時可對開12班列車；強化通勤服務，桃園、新竹最尖峰時段每小時可停靠8班；增加台北、台中直達車，最尖峰時段每小時可提供4班次。

此外，還要提升南部直達車服務，台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班直達車；透過北部直達南部列車，讓長、短程旅客有效分流；並以新車型優先投入直達車服務，進行車組分類運用。

▲高鐵董事長史哲。（圖／記者李姿慧攝）

史哲指出，近年高鐵已明顯出現通勤化、生活化趨勢，桃園、新竹、台中等地每日早晚尖峰湧入大量通勤旅客，不少民眾居住於中南部或北部衛星城市，卻在台北工作。他形容，「房價動不了，人就動」，而高鐵正是支撐這種跨縣市生活型態的重要關鍵。

從人口結構來看，史哲表示，雙北人口持續減少，人口向外移動的現象，與高鐵帶動的新城市形成有高度關聯。他以桃園、新竹高鐵站周邊發展為例，高鐵已成為TOD（大眾運輸導向發展）的核心動力，逐步形塑出新的高鐵城市與生活型態。

史哲強調，隨著新車正式投入營運，未來10年高鐵將對台灣整體生活樣貌產生更深遠的影響，「均衡台灣」的發展，正是因高鐵而逐步實現。他也直言，高鐵已不再只是交通工具，「不只是過去所說的『Be there』，現在的高鐵，已經可以說是台灣的動脈。」

高鐵新購新世代列車N700ST首部車預計今年8月抵台，目標明年8月上路載客，12列N700ST預計2028年全數完成交車。據了解，高鐵2023年與日本日立東芝聯盟簽署的新世代列車N700ST採購合約中，除了已確定的12列新世代列車外，也包含後續增購的選擇權，高鐵後續不排除再增購8列新列車，相關規劃預計於上半年董事會中討論。