生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「20位元超導量子電腦」發表　中研院：站上大型晶片製程起跑點

▲▼中研院自研自製新一代「20位元超導量子晶片」。（圖／中研院提供）

▲中研院自研自製新一代「20位元超導量子晶片」。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中研院繼2023年發表首部自研自製的5位元超導量子電腦，今（29日）再公布好消息，自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點，為未來奠定堅實基礎，也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台。

量子電腦被視為結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，全球先進國家皆傾力投入研發。中研院在2024年自主研發全台首部5位元超導量子電腦後，去年6月更進一步利用8吋晶圓製程平台，成功製作高品質超導量子位元，並同步揭牌國內首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台。

中研院長廖俊智今天更宣布好消息，指中研院團隊在去年12月自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，讓台灣晉升國際頂尖賽道，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點。

▲▼中研院自研自製新一代「20位元超導量子電腦」。（圖／中研院提供）

▲中研院自研自製新一代「20位元超導量子電腦」。（圖／中研院提供）

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東特聘研究員指出，一台實用的量子電腦需要「高品質」且「大量」的量子位元，才能發揮功能。這次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，更象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術。

在關鍵突破方面，關鍵議題研究中心柯忠廷助研究員指出，研究團隊成功將量子位元的相干時間（T1），從5位元時期的15-30微秒（µs），推升至530微秒，大幅強化量子狀態的穩定度，能更持久地進行運算，製程能力躍升國際頂尖水準。另超導量子位元對電磁干擾極為敏感，除控制用微波訊號外，任何滲入封裝系統的雜訊都會影響位元表現。此項指標性的技術躍進，為未來建構高性能量子電腦奠定堅實基礎。

中研院表示，量子電腦系統已經開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台。而研究團隊將不斷精進晶片堆疊技術以降低位元間串擾，同步提升位元控制與讀取效率，持續改善整體運算性能。

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

「氣候愈冷、颱風愈少」是一般民眾的直觀認知，但由台師大、中研院、台大組成的研究團隊，重建西北太平洋超過500年的颱風活動紀錄，發現颱風活動最頻繁竟是小冰期，顛覆上述認知。學者指出，研究顯示颱風活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。

自閉症可以「食療」　研究：3種營養成分改善社交行為

自閉症可以「食療」　研究：3種營養成分改善社交行為

將出任中研院院長　陳建仁：深感任重道遠、一定全力以赴

將出任中研院院長　陳建仁：深感任重道遠、一定全力以赴

宜蘭地熱探井「發現150度熱源」　中研院：未來可評估建置電廠

宜蘭地熱探井「發現150度熱源」　中研院：未來可評估建置電廠

中研院長名單　傳3人選入列

中研院長名單　傳3人選入列

