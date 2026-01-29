「20位元超導量子電腦」發表　中研院：站上大型晶片製程起跑點

▲中研院自研自製新一代「20位元超導量子晶片」。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中研院繼2023年發表首部自研自製的5位元超導量子電腦，今（29日）再公布好消息，自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點，為未來奠定堅實基礎，也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台。

量子電腦被視為結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，全球先進國家皆傾力投入研發。中研院在2024年自主研發全台首部5位元超導量子電腦後，去年6月更進一步利用8吋晶圓製程平台，成功製作高品質超導量子位元，並同步揭牌國內首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台。

中研院長廖俊智今天更宣布好消息，指中研院團隊在去年12月自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，讓台灣晉升國際頂尖賽道，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點。

▲中研院自研自製新一代「20位元超導量子電腦」。（圖／中研院提供）

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東特聘研究員指出，一台實用的量子電腦需要「高品質」且「大量」的量子位元，才能發揮功能。這次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，更象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術。

在關鍵突破方面，關鍵議題研究中心柯忠廷助研究員指出，研究團隊成功將量子位元的相干時間（T1），從5位元時期的15-30微秒（µs），推升至530微秒，大幅強化量子狀態的穩定度，能更持久地進行運算，製程能力躍升國際頂尖水準。另超導量子位元對電磁干擾極為敏感，除控制用微波訊號外，任何滲入封裝系統的雜訊都會影響位元表現。此項指標性的技術躍進，為未來建構高性能量子電腦奠定堅實基礎。

中研院表示，量子電腦系統已經開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台。而研究團隊將不斷精進晶片堆疊技術以降低位元間串擾，同步提升位元控制與讀取效率，持續改善整體運算性能。