賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

▲交通部前部長賀陳旦與民團召開記者會，質疑鐵道局刻意排除北宜直鐵真相。（圖／記者黃國霖攝）

▲交通部前部長賀陳旦與民團召開記者會，質疑鐵道局刻意排除北宜直鐵真相。（圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸宜蘭爭議未歇，交通部前部長賀陳旦今(29日)與公民幫推、台鐵產工等公民團體召開聯合記者會，批評鐵道局踐踏軌道專業，刻意將數據灌水排除北宜直鐵並美化高鐵，喊話交通部出來辯論。賀陳旦指出，鐵道局以10年前彎繞的直鐵數據灌水，刻意排除直鐵，且北宜高鐵未做可行性評估，專業討論不應被遺忘。

賀陳旦指出，鐵道局宣稱高鐵可以縮短交通時間、工期較短，造價跟直鐵差不多，但鐵道局實際上是以北宜直鐵10年前路線較彎繞方案，用不同的路線和基礎與北宜高鐵比照，是不公平討論，這樣的討論有什麼意義。

賀陳旦表示，過往推動北宜軌道路廊，鐵道局稱貼近國道5號的方式是最佳方案，但高鐵延伸宜蘭方案出現後，就忘記北宜直鐵，專業討論不應該遺忘。賀陳旦與民團指出，交通部對北宜高鐵數據刻意美化，給人錯誤想像，交通部應出面以專業進行辯論。

▲賀陳旦與民團召開記者會，質疑鐵道局刻意排除北宜直鐵真相。（圖／記者黃國霖攝）

▲賀陳旦與民團召開記者會，質疑鐵道局刻意排除北宜直鐵真相。（圖／記者黃國霖攝）

賀陳旦說，重大建設的規劃跟審議流程有相關法規規定，高鐵延伸宜蘭案的可行性研究未經行政院核定就核定可行性，再做綜合規劃，程序混亂，可行性評估未先做，也未與地方溝通，刻意排除直鐵。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，交通部若執意推動北宜高鐵，等同放棄台鐵，推估台鐵每年票收會短收近8億元，若包含未採納北宜直鐵方案下，台鐵30年計算下，短收與未獲利益損失高達580億，台鐵成為政策推動下的犧牲品。

台北市交通局前局長濮大威則表示，高鐵延伸宜蘭程序跟內容缺乏專業規劃，北宜直鐵案明顯被調高興建、營運成本，刻意調低效益，做法非常卑鄙，是欺負沒專業的行政院長跟交通部長，交通部應出來面對專業挑戰。

01/27 全台詐欺最新數據

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

關鍵字：

高鐵宜蘭北宜直鐵交通部台鐵賀陳旦濮大威鐵道局

