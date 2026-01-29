「關稅15%=台美FTA！」　財經網美：台灣傳產也要贏

▲美國總統川普。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

針對關稅議題，財經網美胡采蘋近日在社群平台發表看法。她認為這項政策對台灣傳統產業而言，形同變相簽署了自由貿易協定（FTA），能讓台灣與日、韓及歐盟站在同樣的貿易起跑線上。胡采蘋強調，此舉有助於終結長期以來的不平等關稅地位。

胡采蘋發文曝觀點 台灣終於能手腳放開

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，產業人士都明白這項關稅變動的意義等同於台灣變相談了一個FTA。她指出，台灣傳統產業長期處於不平等的關稅競爭下，特別是自2012年美韓自貿協定生效後，台廠在美國出口市場面臨2%至9%的關稅差額，長期遭到韓廠壓制，如今終於有機會放開手腳與對手競爭。

籲傳產發聲 台灣也要站在15%的平等貿易線上

「我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！」胡采蘋呼籲傳統產業老闆與員工應站出來為自己發聲，爭取最有利的關稅地位，不應再被特定言論誤導。

胡采蘋也指出，部分人士宣稱台灣經濟只有半導體好，卻在能翻身時不給予支持。她認為立法院應優先審查台美關稅協定，「我們就是要跟日本、韓國、歐盟一樣，站在15%的平等貿易線上，終結13年的不平等關稅地位」。

胡采蘋也在文中引用台灣機械工業公會理事長莊大立的說法，指出進口關稅15%且不疊加，與歐盟、日本一致，這表示政府變相談成了FTA。莊大立認為，這項成果對於台灣產業想要拚搏的衝勁具有顯著加分作用。胡采蘋更在留言處直呼，「反對跪拜北京、反對引進中國低價商品，台灣人要公平貿易，台灣人要站在平等的關稅起跑線上前進美國市場，台灣人做得到！」