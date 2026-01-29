控宜蘭縣「接管實驗學校」亂搞　人文國中小師生赴教育部陳情

▲宜蘭人文國中小師生與家長，指控宜蘭縣府以改善行政為由造成學校混亂，今天到教育部陳情。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭人文國中小師生與家長共數十餘人，不滿縣府以改善行政為由造成學校混亂，今（29日）到教育部陳情，呼籲教育部應正視實驗教育空間被中央與地方雙重壓縮，造成系統性崩壞現況，並提出「中央立法補強；停止假溝通、落實真共識；相關單位承擔責任與道歉」等三大訴求，呼籲還給孩子受保障的學習環境。

創校23年的宜蘭縣人文國中小，是全國最早、也是宜蘭縣第一批成立的兩所公辦民營實驗教育學校，以人文展賦教育為理念。但包括學校師生及家長，今天上午到教育部陳情，並大喊「中央不管、地方亂搞、孩子受苦、誰來做保」等口號，並指控過去2年，宜蘭縣政府實驗教育政策混亂不明，以改善行政為由，造成教育現場混亂。

家長代表黃偉駿指出，從113學年度起，因縣府以「接續管理」名義，調整人文國中小治理結構，讓學校陷入既非一般公立、也非完整實驗教育的灰色狀態，教學需要的彈性被行政規則逐步壓縮，而引發這次行動的關鍵，則是縣府在2025年底重啟的公辦民營招標案。

人文國中小教師代表蘇浚賢進一步指出，2025年招標案的準備期被極度壓縮，而且審查程序極不對等。民營案初審僅有15分鐘簡報，且無修正機會，顯見縣府實質以公辦公營邏輯全面主導，使公辦民營淪為「雙軌名義」下的制度作秀，老師更因此轉向無止盡的文件與行政流程，而非教學專業，喪失教學專業自主權。

人文國中小九年級學生廖萱雅表示，自己在人文9年，今年即將畢業，但因為目前學校所有課程都以國英數社自為主，失去原本的彈性與自由，進而限制學生學習的自由度，校內學生學習熱情正顯著下滑；也因對學校失望，部分同學選擇不入校或申請自學，或者得過且過，學校正退化成與一般學校無異的環境。

到場陳情的行動小組，向教育部提出陳情書，並提出「中央立法補強；停止假溝通、落實真共識；相關單位承擔責任與道歉」等三大訴求，包括明確保障實驗教育的彈性空間與程序正義，以及家長知情權與教師專業自主，確保學生學習權不因程序缺失而受侵害，還給孩子受保障的學習環境。