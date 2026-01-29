高雄「老江紅茶牛奶」店長年終141萬！一票羨：比科技業好

▲老江紅茶牛奶。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

迎接農曆新年之際，各家公司行號紛紛公布年終獎金，在高雄開業超過70年的老字號飲品品牌「老江紅茶牛奶」也驚喜揭曉年終金額，兩位店長分別領到141萬與102萬元的高額獎金，讓不少上班族眼紅直呼「比科技業還猛！」還有人留言詢問是否有職缺。

2名店長年終破百萬



「老江紅茶牛奶」在粉專發文，今年共有兩名店長年終獎金突破百萬元，分別拿到141萬元與102萬元，其中冠軍店長等同領走40個月獎金；此外，另有2位店長領到40萬元以上、3人超過20萬元，即便最低金額也有9萬4千元。業者也趁勢發文招募人才，「想為自己的努力爭取百萬年終，歡迎加入老江。」

貼文一出，不少網友羨煞，「比科技業還要好欸」、「還有缺人嗎？想了解職缺」。

創立於1953年的「老江紅茶牛奶」，是高雄在地人熟悉的早餐老品牌，早年以紅茶與豆漿起家，後來推出古早味紅茶牛奶，搭配火烤吐司迅速走紅，不僅獲得高雄人的喜愛，也吸引不少外地與國外旅客朝聖。目前品牌在高雄、台南共設有14家門市，營運規模持續穩定成長。

營運長張皓翔接受《三立新聞網》受訪時表示，去年度公司整體業績創下歷史新高，因此決定與全體員工分享成果。他也透露，年終獎金主要依據各店的營收表現及店長經營能力發放，並非地點好就能保證好成績。