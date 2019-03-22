饒河夜市、熱炒店都畫了！日漫畫《會長島耕作》第11集台味超濃



▲日本漫畫《會長島耕作》第11集台味超濃！從台北101一路畫到高鐵左營。（圖／尖端出版提供，以下同）



記者林育綾／台北報導

沒看過這麼台的日本漫畫！全球發行破4千萬冊的《會長島耕作》，在22日上市的第11集內容，破天荒把人物場景都拉到台灣，從台北101一路畫到高鐵左營站，主角島耕作的足跡遍及各大景點，包括慈祐宮、九份、海洋局等，連饒河夜市、熱炒店、餐廳都畫進去了，還出現台灣的政治人物，讓不少漫迷興奮「謝謝漫畫家幫忙宣傳台灣！」也有餐廳員工驚喜「神還原！連裝潢和餐點都原封不動搬進（漫畫）去了！」



▲場景中也出現台灣人熟悉的「自由廣場」。



▲自由廣場實景。（圖／記者林育綾攝）

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第11集《會長島耕作》有將近200頁篇幅，描繪台灣的場景和故事，主角島耕作在本集以企業主身分，來台拜訪了各界友人，除了從在台經商的友人口中了解當前的「新南向政策」，還到立法院與立委請益中國方面的局勢分析，並搭高鐵南下至高雄市政府海洋局，探討鮪魚捕獲現狀，途中更穿插各國企業搶找「臺灣天才少年駭客」的橋段，巧妙將時事與漫畫情節融合，處處是驚喜。

當然除了嚴謹的政經議題外，漫畫裡也充分介紹了台灣飲食、信仰的豐富文化，還描繪了精美的總統府、台北101、慈祐宮，更連生命力十足的招牌街景也鉅細靡遺地呈現，島耕作也不忘品嚐小籠包、牛肉麵與在地茶等特色料理，透過場景轉換帶大家走了一趟精彩的台灣之旅。



▲熟悉的台北饒河夜市。



▲饒河夜市真實場景。（圖／許傑,旅行圖中）



▲漫畫裡也出現台灣的政要機構、政治人物，如立法院。



為什麼會有這次的「島耕作臺灣篇」呢？

其實島耕作在先前的社長系列時，就曾短暫造訪臺灣，漫畫裡也多次提及亞洲關係時帶到臺灣，並設計過多位台灣人角色登場。為了讓作品更貼近現實，作者弘兼憲史長期關注台灣動向，並透過立委趙天麟多方了解台灣情勢，一點一滴累積成台灣篇成形的種子。

漫畫家弘兼憲史在2018年受東吳大學邀請來台演講時，也將該次行程做為「取材之旅」，走訪各大旅遊景點到政要機構，並與趙天麟委員在立法院洞悉台灣政治家生態。他近年也在私下也多次來台，連街邊熱炒店都十分享受，還費心觀察了廟宇文化，將香客的神情、虔誠的氛圍全部記錄下來，感性地添加在本次《會長島耕作》劇情裡。因此這多達近200頁、歷時半年完成的10回台灣篇，不僅富含台日眾多單位的心血，更包藏著弘兼憲史對台灣文化的獨到用心。



▲精細描繪總統府等場景。

在去年的取材之旅裡，也發生了誤打誤撞的趣事。當時尖端出版的黃鎮隆執行長帶喜歡吃牛排的弘兼憲史，前往國賓飯店的A CUT牛排館用餐，沒想到今年收到的《會長島耕作》11集漫畫稿件裡，就發現弘兼老師將餐廳內裝、餐點等，原封不動搬進漫畫裡，連餐廳員工看到圖像都大為驚奇，興奮喊道：「一看就是我們店，連裝甜點的木盒都一模一樣！」



▲連餐廳的木盒點心，也像是原封不動地搬進漫畫裡！





▲A CUT牛排館的點心真實版，員工也直說漫畫根本神還原！

為了響應這個美好的意外，出版社特別與A CUT牛排館合作，在《會長島耕作》第11集書腰上推出漫迷限定的優惠活動，憑書腰截角到店家消費套餐，直接贈送漫畫第122頁出現的「祕密花園」乙份，讓漫迷一嚐主角島耕作品味過的、價值千元的三層手工點心珠寶盒。而喜愛牛排的弘兼憲史更將他當日餐敘的美味心得，巧妙融進漫畫台詞裡，讓被指名是「台灣最好吃牛排」的餐聽，大方加碼再送漫畫第121頁、價值近4千元的牛肉套餐，讓漫迷憑書腰截角抽獎，可說是虛實跨界的特別合作。