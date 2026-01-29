　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

▲陳語倢。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲陳語倢。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者郭運興／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕26日發出退選聲明，點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑攻擊，自己忍無可忍，決定退出議員黨內初選。對此，陳語倢今（29日）回應，一切遵從黨內初選機制，由最公平公正的全民調決定，希望紛擾停止，謠言止於智者，自己會全力以赴為民眾黨贏下重要一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

陳語倢於《民眾之聲》節目表示，兩人已經做過協調，雙方也有坐下來談過了，所以今天來到這邊，希望黨內的紛擾已經稍微停止了，謠言止於智者。

陳語倢表示，坦白講，自己從創黨到現在一直都在，2020年是前立委張其祿的主任，當了4年，也走過了地方經營，這段時間培養了議事規則、法案、開了十幾場地方記者會，也累積了很多處理陳情案的經驗。

陳語倢表示，光是這4年，自己打過三場選舉，2020年高雄市長補選，自己是隨行秘書，2022年民眾黨第一次縣市議員選戰，自己也參與過了，2023年張其祿選立委、阿北選總統，自己也在，這些東西都成為最重要的養分跟經驗。

陳語倢指出，到了現在，自己有幸來到國昌老師這裡進行學習，大家都知道國昌老師過去第九屆是汐止、金山、萬里等地方的立委，當然自己也責無旁貸，回歸到國昌老師的本命區照顧在地鄉親。

陳語倢直言，說了這麼多故事，要報告的是，民眾黨栽培自己，自己就要做一些可以做得事，當然有意願投入這場選戰，投入選戰也要跟大家講，一切遵從所有黨內初選機制，一切由最公平公正的方式，全民調決定，自己就是照常走。

陳語倢強調，自己很遺憾的是，黃守仕其實是個很棒的女孩子，很努力、很用心，大家一起在汐止、金山、萬里幫民眾黨開疆闢土都是很好的事情，回過頭來說，自己希望大家紛擾停止，謠言止於智者，要保持阿北的初衷「正直、誠信」，希望大家無論接下來2026怎麼樣，請一定要支持民眾黨所推派出來的候選人。

陳語倢說，對自己而言，會全力以赴為民眾黨在汐止、金山、萬里贏下重要的一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

▼黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

▲▼黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

快訊／東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

2026九合一選舉受到矚目，但各黨黨內初選卻陸續傳出互相攻擊消息，民眾黨汐止區主任黃守仕日前更點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑，宣布退選。對此，媒體人樊啓明今（29日）表示，2026選舉年，第一場戰役已經登場，就是議員「黨內初選」，往往刀刀見骨、殺紅眼。他也列出3原因直言，所以初選的本質就是一場「親痛仇快」的消耗戰。

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

陸配李貞秀任期恐只1年　柯文哲批SOP不清楚：這才是民進黨目的？

陸配李貞秀任期恐只1年　柯文哲批SOP不清楚：這才是民進黨目的？

人工生殖法換總預算軍購？　柯文哲：不要每件事都把人想得很壞

人工生殖法換總預算軍購？　柯文哲：不要每件事都把人想得很壞

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

關鍵字：

黃守仕陳語倢民眾黨初選汐止黃國昌金釵

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面