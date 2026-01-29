黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

▲陳語倢。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者郭運興／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕26日發出退選聲明，點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑攻擊，自己忍無可忍，決定退出議員黨內初選。對此，陳語倢今（29日）回應，一切遵從黨內初選機制，由最公平公正的全民調決定，希望紛擾停止，謠言止於智者，自己會全力以赴為民眾黨贏下重要一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

陳語倢於《民眾之聲》節目表示，兩人已經做過協調，雙方也有坐下來談過了，所以今天來到這邊，希望黨內的紛擾已經稍微停止了，謠言止於智者。

陳語倢表示，坦白講，自己從創黨到現在一直都在，2020年是前立委張其祿的主任，當了4年，也走過了地方經營，這段時間培養了議事規則、法案、開了十幾場地方記者會，也累積了很多處理陳情案的經驗。

陳語倢表示，光是這4年，自己打過三場選舉，2020年高雄市長補選，自己是隨行秘書，2022年民眾黨第一次縣市議員選戰，自己也參與過了，2023年張其祿選立委、阿北選總統，自己也在，這些東西都成為最重要的養分跟經驗。

陳語倢指出，到了現在，自己有幸來到國昌老師這裡進行學習，大家都知道國昌老師過去第九屆是汐止、金山、萬里等地方的立委，當然自己也責無旁貸，回歸到國昌老師的本命區照顧在地鄉親。

陳語倢直言，說了這麼多故事，要報告的是，民眾黨栽培自己，自己就要做一些可以做得事，當然有意願投入這場選戰，投入選戰也要跟大家講，一切遵從所有黨內初選機制，一切由最公平公正的方式，全民調決定，自己就是照常走。

陳語倢強調，自己很遺憾的是，黃守仕其實是個很棒的女孩子，很努力、很用心，大家一起在汐止、金山、萬里幫民眾黨開疆闢土都是很好的事情，回過頭來說，自己希望大家紛擾停止，謠言止於智者，要保持阿北的初衷「正直、誠信」，希望大家無論接下來2026怎麼樣，請一定要支持民眾黨所推派出來的候選人。

陳語倢說，對自己而言，會全力以赴為民眾黨在汐止、金山、萬里贏下重要的一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

▼黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）