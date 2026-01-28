　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

口臭,打嗝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名高階女主管對口腔清潔極其講究，每天刷牙三次、使用舌苔刷，且經牙醫確認無牙周病或蛀牙，但口腔內仍揮之不去一股「煮熟高麗菜」的異味。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，這種情況很可能是「小腸菌群過度增生（SIBO）」，異味是從肺部排出，單靠刷牙根本無法解決。

口臭四大元兇曝光　八成來自口腔問題

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁發文分享案例，一位高階主管林小姐，每天刷牙三次、固定使用牙線與舌苔刷，甚至半年洗一次牙，明明沒有蛀牙或牙周病，口腔裡卻有一股揮之不去的異味，像幽靈一樣跟著她。

他指出，口臭主要有四大來源：最常見的是口腔問題，佔80-90%，如牙周病、舌苔過厚；其次是耳鼻喉科問題，如扁桃腺結石或鼻竇炎產生的腐敗味；第三是上消化道問題，如胃酸逆流帶來的酸臭感；最後則是常被忽略的系統性腸道問題。

而女主管的案例屬於第四類，因原本應待在大腸的細菌逆流至小腸繁殖，產生的氣體經由血液循環至肺部，再隨呼吸排出。

最新研究證實：低FODMAP飲食改善率近八成

根據2025年最新研究指出，SIBO引起的口臭主要成分為「二甲基硫醚（DMS）」，這種味道靠刷牙是無效的，但透過調整飲食會有顯著改善。

劉醫師提到，研究證實受試者透過4周的「低FODMAP飲食」，口臭緩解率高達78.7%。針對此類患者，功能醫學會採取「清腸計畫」，利用大蒜素、黃連素等天然營養素精準殺菌，並暫時避開容易發酵的碳水化合物，讓壞菌「餓死」。

醫師建議「清腸計畫」　暫避蘋果、洋蔥等高發酵食物

為了根治這類腸道型口臭，劉醫師建議，採取低FODMAP飲食。在調整期間，應盡量避免攝取高FODMAP食物，如洋蔥、大蒜、花椰菜、蘋果、牛奶及蜂蜜等；改以菠菜、胡蘿蔔、奇異果、藍莓及雞肉、魚類作為主要營養來源。

而所謂的「高FODMAP食物（高腹敏）」，是指含有難以吸收的短鏈碳水化合物，容易在腸道內發酵產生氣體或導致水分滯留，引起腹脹、腹痛、腹瀉等腸躁症症狀。

劉博仁透露，林小姐在經過兩個月的調理後，不僅異味全消，連長年的腹脹與腦霧問題也一併改善；同時，他建議，若長期口臭且排除牙科因素，應轉向檢查腸道生態。

對此，網友們紛紛回應，「原來這種口臭能靠飲食改善，經過劉醫師分析，才知道其中的道理～非常感謝」、「原來導致口臭的原因很多！長知識了」、「感謝您的分享」、「真是受用無窮，太感謝了」。

►宀部怎麼唸？家長習慣講「寶蓋頭」怕小孩不懂　正確讀音曝光
►大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000
►剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了
李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

快訊／請辭監察院長獲准！高醫曝陳菊最新狀況：感謝各界溫暖關心

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

明晨輻射冷卻「跌破10度」　周六下半天再轉濕冷

好市多上架「麻布購物袋」組合！一票會員驚：比日本買便宜

外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉：尚難判定原因

台中3帥警穿內褲同志會館釣魚！作家嗆：七期那麼多大尾怎不去臥底

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

快訊／請辭監察院長獲准！高醫曝陳菊最新狀況：感謝各界溫暖關心

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

明晨輻射冷卻「跌破10度」　周六下半天再轉濕冷

好市多上架「麻布購物袋」組合！一票會員驚：比日本買便宜

外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉：尚難判定原因

台中3帥警穿內褲同志會館釣魚！作家嗆：七期那麼多大尾怎不去臥底

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

富邦勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士強勢奪勝晉級本屆東超6強

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

2026開春最強聯名清單　FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持嘻哈精神上腳

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

《超級名模生死鬥》紀錄片揭開黑幕　泰拉受訪認「我知道我太過分」

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

9人合體再進化！　女團HUR+宣布要開專場演唱會了

A-Lin耳機出狀況「音準跑掉」 　求完美急喊停：我要重來！

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

訂日本飯店　他一爬評論「台式暗語」秒退了

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　網爆共鳴：太丟臉

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

更多熱門

相關新聞

他口臭「老婆快離婚」　關鍵竟在鼻子

他口臭「老婆快離婚」　關鍵竟在鼻子

您有口臭嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，最近有一名病人口臭很嚴重，不管怎麼刷牙漱口都沒用，老婆都快跟他鬧離婚；結果來診所用內視鏡檢查才發現，原來他的鼻子長了滿滿黴菌球。

35歲↑台人90%有牙周病變！醫列「7大警訊」

35歲↑台人90%有牙周病變！醫列「7大警訊」

5大地雷宵夜！　醫：我睡前3小時絕不碰食物

5大地雷宵夜！　醫：我睡前3小時絕不碰食物

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

關鍵字：

口臭腸道菌群低FODMAP清腸計畫營養醫學

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面