一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

一名高階女主管對口腔清潔極其講究，每天刷牙三次、使用舌苔刷，且經牙醫確認無牙周病或蛀牙，但口腔內仍揮之不去一股「煮熟高麗菜」的異味。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，這種情況很可能是「小腸菌群過度增生（SIBO）」，異味是從肺部排出，單靠刷牙根本無法解決。

口臭四大元兇曝光 八成來自口腔問題

劉博仁發文分享案例，一位高階主管林小姐，每天刷牙三次、固定使用牙線與舌苔刷，甚至半年洗一次牙，明明沒有蛀牙或牙周病，口腔裡卻有一股揮之不去的異味，像幽靈一樣跟著她。

他指出，口臭主要有四大來源：最常見的是口腔問題，佔80-90%，如牙周病、舌苔過厚；其次是耳鼻喉科問題，如扁桃腺結石或鼻竇炎產生的腐敗味；第三是上消化道問題，如胃酸逆流帶來的酸臭感；最後則是常被忽略的系統性腸道問題。

而女主管的案例屬於第四類，因原本應待在大腸的細菌逆流至小腸繁殖，產生的氣體經由血液循環至肺部，再隨呼吸排出。

最新研究證實：低FODMAP飲食改善率近八成

根據2025年最新研究指出，SIBO引起的口臭主要成分為「二甲基硫醚（DMS）」，這種味道靠刷牙是無效的，但透過調整飲食會有顯著改善。

劉醫師提到，研究證實受試者透過4周的「低FODMAP飲食」，口臭緩解率高達78.7%。針對此類患者，功能醫學會採取「清腸計畫」，利用大蒜素、黃連素等天然營養素精準殺菌，並暫時避開容易發酵的碳水化合物，讓壞菌「餓死」。

醫師建議「清腸計畫」 暫避蘋果、洋蔥等高發酵食物

為了根治這類腸道型口臭，劉醫師建議，採取低FODMAP飲食。在調整期間，應盡量避免攝取高FODMAP食物，如洋蔥、大蒜、花椰菜、蘋果、牛奶及蜂蜜等；改以菠菜、胡蘿蔔、奇異果、藍莓及雞肉、魚類作為主要營養來源。

而所謂的「高FODMAP食物（高腹敏）」，是指含有難以吸收的短鏈碳水化合物，容易在腸道內發酵產生氣體或導致水分滯留，引起腹脹、腹痛、腹瀉等腸躁症症狀。

劉博仁透露，林小姐在經過兩個月的調理後，不僅異味全消，連長年的腹脹與腦霧問題也一併改善；同時，他建議，若長期口臭且排除牙科因素，應轉向檢查腸道生態。

對此，網友們紛紛回應，「原來這種口臭能靠飲食改善，經過劉醫師分析，才知道其中的道理～非常感謝」、「原來導致口臭的原因很多！長知識了」、「感謝您的分享」、「真是受用無窮，太感謝了」。

