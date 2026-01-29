砍殺女師前發4千字狂譙！割頸男嗆：人很多很好殺...下輩子再當好人

▲台中今早砍殺李姓土風舞老師的張男，動手前發文，控訴種大麻被判刑是冤望，圖為張男遭送辦畫面。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名張姓男子今早持刀砍殺李姓土風舞老師，隨即走上國道闖入車道，遭車輛撞擊重傷。張男在案發前在IG發布4千多字長文，從不滿種植大麻遭判刑（上月定讞），到公園制度糾紛、噪音等問題都被惹怒，還跟家人朋友說「下輩子再當好人」殺完人就要上路。

大雅警分局初步說明，李女（63歲）與張男（35歲）在大雅區龍善二街一處公園前，因為糾紛案件發生爭吵，張男持刀攻擊李女，李女頸部重傷，插管搶命中。張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，在國道上遭車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，被送醫治療，身上被搜出2把刀，警方待人清醒開始警詢。

經查，張男在2023年因為種植「火麻」，被北市大安分局警方逮捕，該植物屬於大麻一種，經台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高院，均駁回張男上訴，全案已經定讞，理應近日就會發監執行。

▲▼張男2023年因為種植大麻被逮，判刑5年半上月定讞。（圖／ETtoday資料照）



張男除了控訴遭受司法不公，還認為地方立委、議員、里長、市府環保局，甚至1999專線都有怠惰，連媒體報導張男犯案也遭受怒罵。事發公園周圍出現逆向違停案件，或是如打球、跳舞出現噪音，張男都無法忍受，認為三和社區本來很單純，如今卻變得複雜。

張男還恫嚇「歡迎來殺人，人很多很好殺！」並留言給親友說：「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰。」

▲張男今早行兇後，跑到國道遭撞擊。（圖／翻攝高公局、民眾提供）

