生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

死雞偷埋苗栗！豐原蛋雞場染禽流感隱匿　吹哨者：應更早爆料

▲豐康蛋雞場,禽流感,撲殺。（圖／台中市政府提供）

▲台中市今早緊急撲殺1726隻雞隻，此案吹哨者也透露，早在兩周前就發現不對勁，直言應更早爆料。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感疫情，業者未依規定即時通報，且私自跨縣市到苗栗掩埋死亡雞隻，經民眾直擊舉報後，疫情才曝光，引發外界譁然。台中市今早緊急撲殺1726隻雞隻，雞屍全數依規定送往化製場所妥善處理；而此案吹哨者也透露，早在兩周前就發現不對勁，直言應更早爆料。

台中市農業局表示，據業者所述，雞隻自1月10日開始出現疑似禽流感相關症狀；該場為蛋雞場，期間內並未出售雞隻。

▲豐康蛋雞場,禽流感,撲殺。（圖／台中市政府提供）

▲農業局在1月26日晚間接到民眾通報，豐原蛋雞場雞隻大量死亡，27日介入處理。（圖／台中市政府提供）

農業局在1月26日晚間接到民眾通報，豐原蛋雞場雞隻大量死亡，27日介入處理，當日上午10時開立動物移動管制通知書，勒令該雞場即刻封鎖，同日中午進行現場稽查與採樣，並將檢體親送至獸醫研究所檢驗。1月28日上午9時23分，市府接獲獸醫所傳真通知，檢體呈現禽流感病毒陽性反應。

市府指出，已於今(29)日上午執行全場雞隻撲殺作業，至上午9時35分止，共完成撲殺1726隻，雞屍全數依規定送往化製場所處理。

▲豐原蛋雞場禽流感。（圖／記者游瓊華製作）

▲豐原蛋雞場爆發禽流感時間軸。（圖／記者游瓊華製作）

至於先前死亡雞隻的去向，市府調查，雞場原飼養1773隻蛋雞，其中623隻死亡後掩埋於自家場內，另有1150隻掩埋於苗栗地區，相關掩埋細節及流向，後續將會同防檢署進行疫調釐清。針對業者竟將雞屍偷埋苗栗，市府回應，已在1月27日先以電話通知苗栗，隔天也函文苗栗，請求協助進行防疫相關處置。

01/27 全台詐欺最新數據

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

近期孟加拉與印度陸續傳出立百病毒（Nipah virus, NiV）疫情，印度西孟加拉邦截至1月24日已累積5例確診病例，且全數為醫護人員，當地已匡列約百名接觸者實施居家隔離，雖然目前台灣尚無確診個案，但境外風險明顯升溫。

台中豐康牧場蛋雞「禽流感病死」竟就地埋　5000多隻今全撲殺

台中豐康牧場蛋雞「禽流感病死」竟就地埋　5000多隻今全撲殺

即／235雞屍確診禽流感　指向台中養雞場棄置

即／235雞屍確診禽流感　指向台中養雞場棄置

豐原爆禽流感　周邊3公里清消作業已完成

豐原爆禽流感　周邊3公里清消作業已完成

台中雞場隱匿禽流感大量死亡　防檢署：依法全數撲殺不予補償

台中雞場隱匿禽流感大量死亡　防檢署：依法全數撲殺不予補償

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

