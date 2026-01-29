　
賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」：知道很多國家內幕！網翻影片打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／STR Network）

▲賀瓏勸大家賣掉台積電。（圖，下同／翻攝自YT／STR Network）

記者施怡妏／綜合報導

台股今（29日）以32828.02點開出，指數上漲24.2點，漲幅0.07％，盤中一度上漲至32900.01點新高，隨後翻黑重挫超過300點。就有網友翻出喜劇演員賀瓏的過往影片，去年2月訪問前總統陳水扁時，透露自己得知很多國家內幕，並喊「台積電賣了吧！」如今被狠狠打臉。但也有網友分析指出「他沒說錯」。

賀瓏「賣台積電」言論再被翻出

有網友在Threads發文，台股盤中衝上新高之際，想起賀瓏2025年2月訪問前總統陳水扁時的影片。影片中，賀瓏提到自己「得知很多國家內幕」，都是不能播出的內容。接著，他對著鏡頭自信喊著「我跟你講，台積電賣了吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／STR Network）

隨著台股今日刷新高點，網友紛紛調侃「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「有沒有可能他想撿便宜」、「連好笑跟可笑都分不清楚的小丑」、「私訊賀瓏台積電股價會被他封鎖」、「大家不要再鞭他了啦，就讓他慢慢被大家遺忘就好了」。

不過也有人幫補血，「台積看長期當然漲，建議比對一下影片日期，發佈後沒多久就開始跌了，做短期波段的話確實該賣，等低檔接回沒錯啊」、「事實上，不能算他錯，台積電還在當時歷史最高點附近，2025/2/27這則影片發佈後，台積電確實精準的發生大崩盤，市值蒸發整整27%」。

更多新聞
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

台股上演瘋馬行情　一表看今年以來半導體ETF績效前5強

台積電（2330）突破1800元大大關，台股創3萬2新高，根據CMoney統計，共有59檔台股主被動ETF股價也同步創歷史新高，若以今年以來績效表現來看，半導體ETF整體績效表現最佳，表現最好的前五名ETF，分別台新臺灣IC設計(00947)、新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)以及中信關鍵半導體(00891)，平均股價漲幅達二成。

美股開盤4指數均上揚！台積電ADR漲逾3美元

外資狂敲！2檔記憶體居買超冠亞軍　反手重砍聯電5萬張

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

