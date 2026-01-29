賀瓏1年前勸「台積電賣了吧」：知道很多國家內幕！網翻影片打臉

▲賀瓏勸大家賣掉台積電。（圖，下同／翻攝自YT／STR Network）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（29日）以32828.02點開出，指數上漲24.2點，漲幅0.07％，盤中一度上漲至32900.01點新高，隨後翻黑重挫超過300點。就有網友翻出喜劇演員賀瓏的過往影片，去年2月訪問前總統陳水扁時，透露自己得知很多國家內幕，並喊「台積電賣了吧！」如今被狠狠打臉。但也有網友分析指出「他沒說錯」。

賀瓏「賣台積電」言論再被翻出

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，台股盤中衝上新高之際，想起賀瓏2025年2月訪問前總統陳水扁時的影片。影片中，賀瓏提到自己「得知很多國家內幕」，都是不能播出的內容。接著，他對著鏡頭自信喊著「我跟你講，台積電賣了吧！」

隨著台股今日刷新高點，網友紛紛調侃「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「有沒有可能他想撿便宜」、「連好笑跟可笑都分不清楚的小丑」、「私訊賀瓏台積電股價會被他封鎖」、「大家不要再鞭他了啦，就讓他慢慢被大家遺忘就好了」。

不過也有人幫補血，「台積看長期當然漲，建議比對一下影片日期，發佈後沒多久就開始跌了，做短期波段的話確實該賣，等低檔接回沒錯啊」、「事實上，不能算他錯，台積電還在當時歷史最高點附近，2025/2/27這則影片發佈後，台積電確實精準的發生大崩盤，市值蒸發整整27%」。