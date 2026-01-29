第2個陳尚潔？剴剴案爆女社工疑「偽造訪視紀錄」　政風室函送檢方

▲兒童福利聯盟前社工陳尚潔被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌。（資料圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

高等法院27日針對剴剴案進行二審，惡保母姐妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐致死等罪，維持一審原判各處無期、18年有期徒刑，法院認為劉姓姐妹以虐取樂，以非人道方式密集凌虐剴剴，駁回上訴。而兒福聯盟前社工陳尚潔因訪視失職、涉過失致死遭起訴，北院29日審理此案，另名林姓訪視員遭供出疑似偽造訪視紀錄，已由政風室函送檢方偵辦。

陳尚潔案發當時受兒盟指派，定期訪視剴剴的居托狀況，被指輕信劉彩萱敷衍之詞、訪視不確實，出事卻涉竄改訪視報告等紀錄，涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌，但她始終不認罪，辯稱自己不是追蹤剴剴受托育狀況的「主責社工」，定期訪視也沒看過剴剴身上帶傷，她聽劉彩萱告知剴剴掉牙異狀，就請劉女帶剴剴看牙醫，已盡監督之責。

台北地方法院29日再開庭，傳台北市社會局婦幼科粘姓科長出庭，粘姓科長表示，文山居托中心是由婦幼科管理，中心訪視員也要進行訪視，而該中心林姓訪視員被查出，林女原先稱，訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，與陳尚潔訪視紀錄中稱，剴剴頭上有瘀青的內容不同，疑似偽造訪視紀錄，除此之外，林女疑似亦偽造訪視時間，意外爆出案外案，目前全案已由台北市政府政風室函送檢方偵辦。