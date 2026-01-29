行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

▲行政院秘書長張惇涵出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近期土方之亂延燒全台，行政院今（29日）在院會後記者會前，先召開「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，秘書長張惇涵說，這次提出GPS雙軌並行、擴增暫置量能、簡化運送流程等三大策略，也需要中央地方、政府民間共同合作，並強化跨區域合作。張強調，轉型難免有陣痛期，但只要邁開步伐，營建剩餘土石方的管理一定會回到正軌。

政策上路會有不習慣不適應

秘書長張惇涵說，行政院跨部會提出「營建剩餘土石方全流程管理政策」，有三個目標，第一，希望透過全程管理，做合法有效率的控管；第二，經由控管，希望落實環境正義；第三，透過落實環境正義，要邁向國土永續，為世代台灣人留下更好環境。

張惇涵指出，去年一年全國各縣市總出土量來看，六都佔84%，今天行政院會中關於這項議案，花了超過1小時討論，六都代表也都肯定支持中央推動全流向管理的政策，但難免政策上路會有不習慣、不適應，需要調適的地方，因此必須誠實面對問題，務實提出解方，踏實解決問題。

張惇涵提到，這段時間行政院跟業者、各縣市密集開會，今天提出三大策略。第一，GPS雙軌並行制。今年1月1日上路的新制度中，砂石車必須加裝GPS才能運送，但裝設的量能有限，所以在跟業者、地方政府協調過程中，除了裝設內政部的GPS可以上路，過去裝設環境部GPS、裝設地方政府核准的GPS等，也都可以上路，「所以到目前，能夠上路運送土方的車輛，超過1萬3千台，運送的量能目前應該得到一定舒緩」。

讓土資場業者加快收置量能跟步伐

策略二，要有地方可以放置。張惇涵說，中央跟地方經過密切協調，擴大暫存跟永久存放的量能，全國多達1.5億方。在北部地區有台北港、桃園有航空城、中部地區有台中港、有更大的彰濱工業區，在台南有七股台南大學校區，高雄協調了南興計劃的地方做暫存空間。

張惇涵說，在時間上，有些地方的設置、進場管理還需要地方政府主動合作，在大型暫置場域還在規劃時，也希望地方政府能夠就合法範圍中，找尋合適暫置空間；甚至可以在同一個擁有土地過程中，建案正在蓋，但另外一個土地的建案還沒蓋，也可以用這樣的方式暫置。

策略三，加速簡化運送流程。張惇涵說，土方出場之後一般會經過土資廠、再進到最後的放置場，目前全國144間土資廠在經過密集協調溝通後，目前大概有超過一半已經開始收置，希望能透過最終處置場、其他暫置場能陸續就位的方向，讓土資場業者也能夠加快收置的量能跟步伐。

「是我們誠實面對問題、務實提出解方、踏實解決問題。」張惇涵說，這三大策略也需要三個面向的合作。第一，中央地方密切合作，很感謝所有地方政府相關部門的主管，已經跟中央組成群組，密切每天隨時即時監控最新狀況，討論如何因應。第二，政府跟民間也必須合作。第三，地方政府之間也希望能跨區域合作。

張惇涵提到，目前全國土方去化面臨比較大的困境是在中台灣地區，中部地區縣市可以進行區域聯防，讓各地的土方可以做有效率的去化。張強調，轉型難免有陣痛期，但只要邁開步伐，營建剩餘土石方的管理一定會回到正軌。