知名港點「翻出蟑螂屍」！常客乾嘔衝廁所　店員問：要甜湯漱口？

▲港式飲茶「清炒小豆苗」驚見死蟑螂。（圖／翻攝自Threads／goose.8247303）

記者閔文昱／綜合報導

台北市東區一家知名港式飲茶餐廳驚爆食安爭議！一名民眾投訴，28日中午與家人前往敦化南路上的某港式茶餐廳用餐，沒想到其中一道「清炒小豆苗」竟翻出一隻死掉的大蟑螂，母親當場身體不適、不停乾嘔衝到廁所漱口，更讓人傻眼的是，前來處理的店員竟詢問「要不要提供甜湯跟水果漱漱口」。對此，業者也出面道歉了。

一家人都吃到 常客拍照存證怒發文

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名消費者表示，當天一家人點了約10道菜，還額外購買兌換券，前段用餐並未發現異狀，直到吃到後段菜色，母親翻動菜盤時赫然看見蟑螂屍體。由於全家人都曾食用該道料理，當下立刻拍照、錄影存證，事後也在社群平台Threads發文投訴。

消費者指出，他們一家是該店常客，但這起事件讓人相當憂心，質疑恐怕不只他們吃到有問題的餐點，也痛批餐廳飲食衛生令人堪憂，內部環境看起來也相當髒亂。

更讓消費者無法接受的是，前來應對的人員疑似詢問是否要提供甜湯與水果「漱漱口」，讓家屬當場傻眼，直言這樣的處理方式完全無法安撫情緒，反而讓人更憤怒，認為業者未真正重視食安與消費者感受。

業者道歉免單 急清消、調監視器檢討

根據《三立新聞網》，店長回應，事件發生當下已向顧客致歉，並提供全桌免單處理，後續也召開內部檢討會議，調閱監視器釐清是哪個環節出問題，同時要求內場人員加強衛生管理，並已緊急聯絡清潔廠商，安排連續兩天進行全面清潔消毒。

業者強調，對於此次食安疏失深感抱歉，將全面檢討作業流程，避免類似情況再度發生。