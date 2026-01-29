言情天后人生太苦　堅守「言情小說一定要有快樂結局」

▲黑潔明被譽為言情天后，她寫言情小說開始於短暫逃避現實中的困境。

寫有錢人曾是黑潔明的坎，因為她不了解有錢人的生活。失去父親留下來的房子、身上僅剩十塊錢的女孩在最黑暗的歲月躲進粉紅色防空洞，用文字撒糖，把鍵盤聲敲出收銀機的清脆聲響。

她說自己「沒文化」，筆名是隨手抓來的電視角色；她說自己「不婚頭」，因為看透了經濟自主比依靠男人更可靠。外界總以為，寫言情的人必得有一顆不知世事艱難的少女心，黑潔明卻用她五十歲的人生告訴我們，浪漫的底色其實是現實。

深色帽子、黑色口罩、藍色厚圍巾，臉部唯一露出的眼睛也被眼鏡遮了大半，推開咖啡館大門的黑潔明一身包得嚴實，與言情小說作家過往不輕易示人的形象頗為符合。製造浪漫的人似乎總得保留點神祕，九○年代初，希代出版社的言情小說封面刊登作者照，多半是妝容細緻的沙龍照，即便沒有美顏濾鏡與修圖軟體，也得在鏡頭前維持一種「夢幻距離」。

卸下洋蔥式的禦寒裝備，黑潔明卻是一臉素淨，沒有擦脂抹粉，「我1975年出生的，我現在都跟人家說我50歲了啦，哈哈哈。」她笑聲穿透力極強，毫不刻意維持外界想像中的溫婉。

她的現身，並不只是為了新書。

當言情出版社狗屋、萬達盛相繼落幕，席絹留下最後情書之際，黑潔明不願聽任外界「言小已死」的定論。「言情小說曾經跟日本漫畫分庭抗禮，現在這樣子我非常唏噓，但我覺得不是就這樣死掉或沒了，我出來，就是想讓讀者知道，還是有很多人在寫。」

憂心露臉 讀者幻滅

實體書市日漸萎縮，黑潔明卻持續穩定輸出，新作《紅眼意外調查公司之八 鬼牌》三個月破萬本的銷量與電子書平台Readmoo讀墨年度暢銷與閱讀榜雙棲盤據，用扎實數據翻轉這看似勝負已分的殘局。這份戰力，來自她對於言情小說定位始終清楚，「這是個夢幻文類，很多女生生活辛苦、壓力大，她們看言情小說是求一個開心的安全感，中間即便有各種痛苦也一定要有快樂結局。」

▲黑潔明（右）出道27年，去年《鬼牌》出版，第一次在台北與高雄辦簽書會。（圖／春光出版社提供）

從夢幻走進現實，露臉這件事，黑潔明確實猶豫過。「之前會擔心，怕造成讀者夢想幻滅之類的。」但真正出來與讀者面對面後，她反而鬆了一口氣，「大家都對我很好，非常有愛。其實如果不是要見人，我真的很想穿運動服就好。」成名20餘年，容顏可以坦誠，本名卻不曾落款，這是她在作家身分與真實自我之間特意圈出的一方自留地。

她點了壺玫瑰蜜桃果香茶暖身，粉橘色的茶湯看著夢幻，果香與花香讓白色蒸氣都帶著甜，黑潔明選擇它的理由卻過於實際，「我需要沒有咖啡因的東西，不然會睡不著。」

這份清醒也體現在她的作品裡。言情小說常被外界簡化成「霸道總裁愛上小白花」，但在黑潔明筆下，主角群不管男女，常常不甘於只待在辦公室，他們可能是傭兵、保鑣、神偷、殺手，甚至是神祇、靈體。你以為言情小說是粉紅玫瑰，黑潔明送上卻是帶刺黑玫瑰，角色身上總有刀傷、槍傷，也可能是心理創傷，攤牌時不留餘地地戳得讀者心口發疼。



