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影／每天幫往生者化妝！女入殮師「嚇跑對象」回家偷哭：盼大家放下偏見

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記者朱世凱／綜合報導

多數人對入殮師（台灣稱大體化妝師）這個職業總是敬畏又好奇，不過也有人覺得他們沾染往生者的氣息，所以充滿偏見。大陸一名女入殮師司麗霞說，她入行11年，曾替超過1萬名的往生者服務過，但因為職業特殊，導致相親無數對象都沒有結果，她還為此躲在家裡偷哭，希望大家可以多尊重理解。

▼女入殮師司麗霞認真投入工作。（圖／翻攝自中新社）

▲▼女入殮師。（圖／翻攝自中新社）

33歲的司麗霞說，每天早上6點都要準時上班，接待前來追思亡人的悼念者。清明節這天讓她比往常忙碌許多，她的工作就是替逝者整理妝容，從黑色化妝箱中可以見到，裡頭放著許多眉筆、眼影、腮紅、口紅。

她表示，「過去家屬可能不太在意妝化得怎麼樣，現在要求會高一些；比如希望用逝者生前喜歡的口紅顏色等，也有家屬提出為逝者染髮、剪指甲的要求；只要條件允許，我們都盡量滿足。」

▼入殮師職業讓人好奇。（圖／翻攝自中新社）

▲▼女入殮師。（圖／翻攝自中新社）

被問到接觸往生者是否會害怕，司麗霞說，可能和心情有關係，有一天情緒特別低落，本來準備去地下室工作，路上聽到風聲很大，加上走廊裡壞了的電燈一閃一閃，讓她出了一身冷汗。「這是我工作以來為數不多的一次懼怕。」

放假時，司麗霞最喜歡爬山，到大自然中放鬆心情，偶爾也會待在家裡隨手塗鴉，研究怎樣畫出與臉型相配的妝容。不過她也透露，父母時常催婚，只好透過相親方式認識對象，但談及自己的職業時，對方大多會露出害怕的神情，10年多來，因為這一職業，相親結果都以失敗告終。

她最後說，「其實工作挺辛苦的，但是很多人不太理解，時間久了也會自我懷疑，特別委屈的時候就回家偷偷哭會兒，第二天一工作就忘了。」對司麗霞來說，入殮師是神聖職業，他們以特殊的方式為逝者的人生畫上句號，期盼社會能多去接受、去理解。

▼司麗霞。（圖／翻攝自中新社）

▲▼女入殮師。（圖／翻攝自中新社）

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關鍵字：入殮師,司麗霞,大體化妝師,化妝,相親

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