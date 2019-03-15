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霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

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大陸中心／綜合報導

經過上課增加知識真的可以改變一個人嗎？新疆有位艾山江·買吐肉孜，過去回家就是翹腳玩手機漠視家中的另一半感受，還不准妻子化妝出門。但在上過法律、語言、音樂等課程後，這位「大男人」在心態上有了轉變，現在學會透過唱情歌來訴說愛意，還想買化妝品送老婆，來彌補過去犯下的錯誤。

▲▼新疆有位艾山江·買吐肉孜會唱情歌給老婆聽。（圖／中新社）

▲艾山江現在與妻子感情融洽。（圖／中新社）

「你是我的玫瑰你是我的花，你是我的愛人你是我永遠愛著的玫瑰花，不管風雨有多大」，艾山江對妻子甜蜜的唱著情歌，眼神中滿是愛慕，伴隨著咖啡廳裡的音樂，兩人說起悄悄話。

▲▼新疆有位艾山江·買吐肉孜會唱情歌給老婆聽。（圖／中新社）

▲艾山江過去是個冷漠的老公。（圖／中新社）

根據《中新社》報導，艾山江說，由於受極端主義思想影響，過去對妻子的情況不聞不問，還會阻止妻子化妝出門，夫妻兩人的關係也一度變得緊張，現在想到就覺得後悔，「以前也沒那麼關心她，做的事情是馬馬虎虎」。

這樣的情況在和田縣職業技能教育培訓中心內有了轉機。艾山江在此研修國家通用語言文字和法律法規，瞭解尊重和被尊重的意義。如今，艾山江還加入音樂課堂，常常用歌聲表達對老婆的愛意，妻子也因丈夫身上的轉變而感到高興。

▲▼新疆有位艾山江·買吐肉孜會唱情歌給老婆聽。（圖／中新社）

▲艾山江唱情歌訴說愛意。（圖／中新社）

艾山江的妻子穆耶塞爾·艾克木說，「以前就是我們之間有衝突，他也沒有甜言蜜語，我一回家他要麼出門要麼玩手機，或是跟朋友聊天。現在會單獨跟我坐在一起，給我唱歌，覺得特別浪漫，就是我以前想要的夫妻生活，我特別滿足。」

談到未來的生活，艾山江說，想開一家生產和田特色食品的工廠，想幫穆耶塞爾購買化妝品和衣服，並帶著全家人到海南三亞觀光旅遊，「以前做不上的事給他們彌補一下。然後教育兒子好好學習，成為在社會有用的一個人，不像我那樣是做錯的人」。

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關鍵字：新疆,和田縣職業技能教育培訓中心,法律,化妝

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