　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

白沙鄉鳥嶼村漁港港嘴23日14時28分有漁船翻覆，經海巡隊搜救，於14時54分救起落海吳姓船員，但仍有一名吳姓船主失蹤。今(24日)一早海巡隊等搜救人員再度乘快艇下水搜救，空勤直升機也加入搜尋行列，但都找不到船主身影，稍早中午1點左右傳出消息，岸巡人員在青螺沙嘴發現落海失聯船長的遺體，家屬也悲慟前往認屍。

▲▼「休閒漁政0148」失蹤船長遺體尋獲。（圖／記者陳洋翻攝）

▲「休閒漁政0148」失蹤船長遺體尋獲。（圖／記者陳洋翻攝）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所，於昨（23）日透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺，立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救，於14時54分成功將落海吳姓船員救起，然而尚有一名吳姓船長未尋獲。

海巡署鳥嶼分隊於23日利用18時55分退潮時機，由小隊長鄭源率員前往事故海域，架梯下到鳥嶼漁港消波塊區域搜尋，直到晚間20時許，仍未尋獲落海失蹤民眾。今一早再度派遣第二大隊4人及澎湖縣救難協會潛水人員10人共計14人，冒著嚴寒下水搜尋，空勤直升機也加入搜尋行列，不過都沒有發現船長身影。

中午1點左右消息傳來，澎湖岸巡隊員在青螺沙嘴發現一具男性遺體，疑似昨天鳥嶼港嘴翻覆「休閒漁政0148」落海失聯船長，後經家屬指認身份確認為船長無誤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏「墨鏡戰川普」全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光
立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法一次看
經過都摸一下！看霍諾德爬101　民眾「試抓看看」笑了
化工廠全面裁撤！近百員工被優退　勞工局將勞檢
1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

收廠商回扣360萬「賄款直接塞抽屜」　桃園前復興區長判刑12年

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

收廠商回扣360萬「賄款直接塞抽屜」　桃園前復興區長判刑12年

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

遭大兒子核彈級掀家醜　貝克漢露面：允許孩子犯錯

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

更多熱門

相關新聞

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員獲救　船主落海失蹤

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員獲救　船主落海失蹤

白沙鄉鳥嶼村漁港港嘴23日14時28分有漁船翻覆，經海巡隊搜救，於14時54分救起落海吳姓船員，但仍有一名吳姓船主失蹤，直到晚間20時許仍未尋獲。今(24日)海巡隊等搜救人員再度乘快艇，前往事故海域下水搜救，空勤直升機也加入搜尋行列，但截至10時30分勤務結束，仍未找到船主身影。

漁民倒消波塊中身亡　弟見冰冷遺體悲痛報警

漁民倒消波塊中身亡　弟見冰冷遺體悲痛報警

即／富貴角捕明蝦立發168號翻覆　3獲救3失蹤

即／富貴角捕明蝦立發168號翻覆　3獲救3失蹤

179人罹難「幾乎無全屍」！28人指紋無法辨識

179人罹難「幾乎無全屍」！28人指紋無法辨識

關鍵字：

標籤:澎湖漁船翻覆船長失蹤海巡搜救遺體確認

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面