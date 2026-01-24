快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

白沙鄉鳥嶼村漁港港嘴23日14時28分有漁船翻覆，經海巡隊搜救，於14時54分救起落海吳姓船員，但仍有一名吳姓船主失蹤。今(24日)一早海巡隊等搜救人員再度乘快艇下水搜救，空勤直升機也加入搜尋行列，但都找不到船主身影，稍早中午1點左右傳出消息，岸巡人員在青螺沙嘴發現落海失聯船長的遺體，家屬也悲慟前往認屍。

▲「休閒漁政0148」失蹤船長遺體尋獲。（圖／記者陳洋翻攝）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所，於昨（23）日透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺，立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救，於14時54分成功將落海吳姓船員救起，然而尚有一名吳姓船長未尋獲。

海巡署鳥嶼分隊於23日利用18時55分退潮時機，由小隊長鄭源率員前往事故海域，架梯下到鳥嶼漁港消波塊區域搜尋，直到晚間20時許，仍未尋獲落海失蹤民眾。今一早再度派遣第二大隊4人及澎湖縣救難協會潛水人員10人共計14人，冒著嚴寒下水搜尋，空勤直升機也加入搜尋行列，不過都沒有發現船長身影。

中午1點左右消息傳來，澎湖岸巡隊員在青螺沙嘴發現一具男性遺體，疑似昨天鳥嶼港嘴翻覆「休閒漁政0148」落海失聯船長，後經家屬指認身份確認為船長無誤。