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要女大生「現場卸妝」才能進站　廣州地鐵再道歉：已處理安檢員

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大陸中心／綜合報導

廣州市一名女大生近日發文怒控廣州地鐵，稱她近日進站時，明明沒帶違禁品卻被地鐵安檢人員攔下，該安檢員還說她臉上畫的「哥德式濃妝」（gothic makeup）太可怕，要求「原地卸妝」才能進站。對此，廣州地鐵今（17）日再發聲明道歉稱，目前安檢單位已對當事安檢人員進行處理，對當班班長停崗培訓，會認真檢討地體安檢的管理。

▲女大生紫眼影+黑唇進站…安檢員嚇到要求「現場卸妝」。（圖／翻攝自微博）

▲女大生紫眼影+黑唇進站，安檢員嚇到要求「現場卸妝」。（圖／翻攝自微博）

據《梨視頻》報導，投訴的這位女大生表示，自己當時化著濃妝搭地鐵，沒想到進站時卻被地鐵安檢人員阻攔，要求原地卸妝。女大生說，當時頂著黑色嘴唇、紫色眼影，「範圍比較大可能嚇到他們」，覺得又生氣又可笑。

針對廣州地鐵的不合理對待，女大生也在微博貼文中放上局部妝容圖，並搭配了一身哥德式系黑色洋裝為自己抱屈。女大生直言，「我想通過這個相對公開的平台，作為一個中國公民嚴肅地詢問官方，這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的？有的話我就認了，並且願意自費在蕭崗地鐵口拉個橫幅：『濃妝、穿著goth系洋裝者禁止乘坐地鐵』。」

▲女大生當天的妝容。（圖／翻攝自微博）

▲女大生當天的妝容。（圖／翻攝自微博）

廣州地鐵事後在微博發文致歉，並稱小編已提醒業務部門注意。時隔數日，廣州地鐵再度發聲明表示，針對事件，會認真檢討地鐵安檢的管理，從安全出行和乘客感受的角度，進一步細化安檢操作標準。

聲明中也提到，目前安檢單位已對當事安檢人員進行處理，對當班班長停崗培訓；此外，也將要求地鐵各崗位舉一反三、改進服務，繼續秉承「全程為你」的服務理念，更好地為乘客提供安全高效的服務。

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