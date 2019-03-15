女大生紫眼影+黑唇進站…安檢員嚇到要求「現場卸妝」　地鐵道歉了！

▲女大生畫哥德式妝容進站，地鐵安檢員要求她「現場卸妝」。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東廣州一名女大生近日在微博為文表示，她周日（10日）在廣州蕭崗地鐵站進站時，明明沒帶違禁品卻被地鐵安檢人員攔下，說她臉上畫的「哥德式濃妝」（gothic makeup）太可怕，要求她原地卸妝。廣州地鐵事後透過官方微博表示歉意，稱會提醒業務部門注意。

據《梨視頻》報導，投訴的這位女大生表示，自己當時化著濃妝搭地鐵，沒想到進站時卻被地鐵安檢人員阻攔，要求原地卸妝。女大生說，當時頂著黑色嘴唇、紫色眼影，「範圍比較大可能嚇到他們」，覺得又生氣又可笑。

▲女大生當天的妝容。（圖／翻攝自微博）

女大生在微博為文說道，「今天下午我在過蕭崗a口的安檢時明明沒攜帶違禁品卻被攔下，攔下我的戴眼鏡女安檢員叫來班長，說我的妝『有問題太恐怖』，請原地卸妝。」

她也在該文中放上局部妝容圖，並搭配了一身哥德式系黑色洋裝。女大生直言，「我想通過這個相對公開的平台，作為一個中國公民嚴肅地詢問官方，這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的？有的話我就認了，並且願意自費在蕭崗地鐵口拉個橫幅：『濃妝、穿著goth系洋裝者禁止乘坐地鐵』。」

女大生事後表示，覺得又生氣又可笑，都不知道要用什麼來卸妝，因為他們那裡連一瓶水都沒有。她語帶哀怨地說，「在我眼裡是非常普通的妝容，但在他們眼中怎麼這個人全身黑乎乎的；不常見就等於奇裝異服，這是最不合理的一件事。」對此，廣州地鐵事後在微博發文致歉，並稱小編已提醒業務部門注意。

▲畫了「哥德式妝」，女大生竟被地鐵安檢員要求「現場卸妝」。（圖／翻攝自微博）

消息一出，在微博引起熱烈討論，網友紛留言表示「卡白臉色加上黑色嘴唇確實很嚇人，晚上看到會嚇死」、「化個恐怖色彩妝容出門逛街，不被查才奇怪」；不過也有網友力挺女大生稱「這樣子還會嚇到，那這輩子都不用出門啦」、「人家一沒危害安全，二沒傷風敗俗，你們有什麼權利讓人家卸妝呢」、「可以考慮帶個口罩就好啦」。