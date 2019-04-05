飛車搶奪案發3小時破案　天還沒黑人就被逮進警局

▲台南市警六分局警方在3小時內偵破飛車搶案，緝獲搶嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



34歲王女騎乘腳踏車，4月4日下午行經南區中華南路華南地下道時，遭38歲林嫌騎車飛車搶奪腳踏車前方車籃內的皮包，內有現金6千及行動電話1證件等物，林嫌所騎雖是無車牌機車，警方分析比對車型特徵，在2小時內鎖定身分，3小時內逮獲林嫌到案，起獲被搶皮包等贓物，全案偵後依搶奪等罪嫌送辦。

警方說，4日下午2時55分，34歲王女騎乘腳踏車，行經中華南路華南地下道東往西機慢車道出口處時，38歲林嫌趁王女疏於防備之機，從後方飛車搶奪王女車籃內的皮包，王女因此跌倒受傷。而皮包內有新台幣6000元、行動電話1支、身分證、健保卡、4張信用卡、3個行動電源，一併入歹徒之手。

案發後，警方立即成立專案小組全力調閱周邊監視器。王嫌騎乘重機車雖無車牌，警方仍擴大調閱相關跡證，並且比對車型特徵，2小時內就確定嫌犯身分，3小時內循線至永康區逮捕林嫌，現場並起獲被害人的證件、行動電源、皮包等贓物。林嫌見到警方也相當震驚，自己下午才剛犯案，警方馬上找上門，天還沒黑就被逮進警局。

林嫌向警方供稱，因缺錢花用才會下手行搶，搶得的6000元現金都用來購買日常用品並繳交電話費，已花費殆盡。被害人的手機他則隨意丟棄在路邊。全案警方依搶奪罪、傷害罪嫌送辦。